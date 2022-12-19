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В Беларуси нашли стеклоомыватели с превышением метанола в сотни раз

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  • 19.12.2022, 21:21
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В Беларуси нашли стеклоомыватели с превышением метанола в сотни раз

Опасные «омывайки» выявили в Гродненской области.

Опасные стеклоомывающие жидкости выявили на территории Гродненщины, сообщили 19 декабря в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Так, эпидемиологи установили в зимних «омывайках» опасное превышение метанола в сотни раз Лабораторную проверку не прошли несколько технических жидкость.

Так, под запрет попала зимняя стеклоомывающая низкозамерзающая жидкость «Coldston» ArcticLine-30 от изготовителя ООО «Промстандарт» (Москва, Россия) с адресом производства в Новомосковске Тульской области. Количество метанола в российском стеклоомывателе составило 12,75% при норме не более 0,05%.

Также не прошел проверку и антиобледенитель — жидкость стеклоомывающая марки «Ганди» под брендом Mr.ОМЫВАЙКИН Premium Line, которую произвели в городе Щелково Московской области. Здесь количество метанола оказалось еще большим: около 24,75% при нормируемом значении не более 0,05%.

Кроме того, белорусские специалисты отбраковали и стеклоомыватель «Coldston» от московской компании «Промстандарт» с производством в Новомосковске Тульской области. Здесь количество метанола в контрольных пробах составило 39,49±2,26% и 31,92±1,83% (при нормируемом значении не более 0,05%, то есть превысило норму почти в 800 раз.

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