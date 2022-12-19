Украина пока не получала вооружений от США по ленд-лизу 1 19.12.2022, 21:23

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В МИД Украины назвали причину.

США до сих пор не предоставляли Украине военную помощь по программе ленд-лиза.

Об этом 19 декабря в комментарии hromadske сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он рассказал, что преимущество этого инструмента – «быстрота принятия администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США».

«Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины», – отметил Николенко.

По его словам, Украина на безвозмездной основе получает оборонную помощь от США по трем программам: Инициатива содействия безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks).

Они, в отличие от ленд-лиза, не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости вооружения, военной техники и боеприпасов, подчеркнул Николенко.

Кроме того, США были инициатором создания контактной группы по обороне Украины (участвуют 50 стран), в результате чего удалось мобилизовать предоставление Киеву оружия на $40 млрд, добавил спикер МИД. Из них более $19,3 млрд поступило от США, резюмировал Николенко.

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