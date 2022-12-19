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Лукашенко и Путин завершили встречу в расширенном составе

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  • 19.12.2022, 21:31
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Лукашенко и Путин завершили встречу в расширенном составе

Что обсуждали диктаторы.

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу в расширенном составе — то есть с участием представителей правительств от обеих стран, после нее они пообщались с прессой. Трансляцию вел ТАСС.

Самое главное

РФ и Беларусь договорились продолжать практику совместных военных учений, сообщил Путин;

Также РФ и Беларусь договорились заниматься созданием новой военной техники;

Россия передала Беларуси комплексы С-400 и «Искандеры», они уже поставлены на дежурство;

Беларусь и Россия договорились вести подготовку экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы «для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью»;

По словам Путина, что Москва и Минск согласовали все основные параметры в энергетике, в том числе чувствительные. По словам Лукашенко, цена на российский газ на следующий год для Беларуси «выгодная»;

Путин подтвердил планы о полете белорусского космонавта в 2023 году;

Путин также сообщил, что Лукашенко принял его приглашение в ближайшие дни посетить центр подготовки космонавтов в России перед неформальным саммитом СНГ в Санкт-Петербурге.

Что еще сказали Путин и Лукашенко

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов. Не потому, что на злобу дня, но я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», — сказал Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин отметил, что люди будут оценивать выработанные в ходе переговоров решения по результатам совместной работы. Он также акцентировал внимание, что страны вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов.

«Это же все-таки ключевые вещи. Кооперация промышленная. Мне кажется, что это очень важно. Перевозки, транспорт… В целом, мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — заявил Путин.

Напомним, сегодня, 19 декабря президент РФ прилетел в Минск с официальным визитом. Он не посещал Беларусь более 3,5 лет.

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