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Канада решила конфисковать активы миллиардера Абрамовича

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  • 19.12.2022, 21:40
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Канада решила конфисковать активы миллиардера Абрамовича

Оттава хочет передать их на восстановление Украины.

Правительство Канады арестует и конфискует $26 миллионов у принадлежащей Роману Абрамовичу компании Granite Capital Holdings Ltd. Министр иностранных дел страны Мелани Жоли объявила, что Канада будет добиваться конфискации через суд.

Российские олигархи причастны к «незаконному и варварскому вторжению в Украину», и Канада «не будет убежищем для их добытых нечестным путем доходов», — добавила министр финансов Канады Христя Фриланд.

Это первый случай, когда Канада использует полномочия, которые позволяют правительству проводить конфискацию активов, принадлежащих лицам под санкциями. В случае конфискации полученные доходы можно будет использовать для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима.

Канада стала первой страной G7, применившей такие меры, отмечается в сообщении правительства страны.

Попавший под санкции Британии и ЕС миллиардер Роман Абрамович в Канаде пытается избавиться от принадлежащих ему трех заводов компании Evraz plc. Он является ее крупнейшим акционером с долей 28,64%.

С начала года миллиардер потерял 40% состояния, которое на начало августа оценивалось в 10,2 млрд долларов.

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