РФ хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием

РФ хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием11
- 19.12.2022, 22:37
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Об этом заявил Путин.
Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске с Александром Лукашенко рассказал о запланированных учениях для белорусских летчиков.
«Белорусских военных летчиков планируют научить управлять самолетами, на которые установлены ракеты со специальной боевой частью», - рассказал Путин.
Российский президент не уточнил, о какой именно боевой части идет речь, но, вероятно, он говорил о ядерном вооружении, которое могут переносить модернизированные белорусские самолеты.
Российский президент добавил, что усилится и текущее военное сотрудничество между Россией и Беларусью. В частности, единая система ПВО, работа военной промышленности, совместные учения и другие параметры «единого оборонного пространства».