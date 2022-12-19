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РФ хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием

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  • 19.12.2022, 22:37
  • 3,952
РФ хочет научить белорусских летчиков управлять самолетами с ядерным оружием

Об этом заявил Путин.

Сегодня, 19 декабря, президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске с Александром Лукашенко рассказал о запланированных учениях для белорусских летчиков.

«Белорусских военных летчиков планируют научить управлять самолетами, на которые установлены ракеты со специальной боевой частью», - рассказал Путин.

Российский президент не уточнил, о какой именно боевой части идет речь, но, вероятно, он говорил о ядерном вооружении, которое могут переносить модернизированные белорусские самолеты.

Российский президент добавил, что усилится и текущее военное сотрудничество между Россией и Беларусью. В частности, единая система ПВО, работа военной промышленности, совместные учения и другие параметры «единого оборонного пространства».

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