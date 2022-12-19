ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в Запорожской области 19.12.2022, 22:40

2,592

Уничтожено 15 единиц военной техники.

В Запорожской области украинские военные нанесли удар по скоплению российских военных, информирует Генштаб ВСУ.

«За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Пологов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа», - говорится в сообщении.

В результате удара ВСУ более 150 военных РФ получили ранения.

14 декабря в районе Токмака Запорожской области ВСУ уничтожили до десяти единиц военной техники врага разного типа. Кроме того, около 180 оккупантов получили ранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».