Песков уклонился от ответа о наступлении на Украину вместе с Беларусью 5 19.12.2022, 22:54

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева о том, что Россия и Беларусь готовят совместную наземную спецоперацию.

«Как зовут генерала? Ему нужно отдыхать. Переработал», - сказал Песков.

При этом российская журналистка перепутала украинских генералов, назвав фамилию Залужного вместо Наева.

Перед вторжением РФ в Украину Песков, Лавров и Путин также заявляли, что не собираются нападать на соседнюю страну.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Песков ответил на вопрос Владимира Соловьева, не нападет ли Россия первой: «Россия никогда первой ни на кого не нападала». 20 февраля Песков развил эту мысль: «Россия, которая пережила столько войн, - это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война».

Это слово и сейчас Песков, как и его начальник, не произносит. Зато рассуждает о планах «нейтрализации военного потенциала» Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров тоже активно пытался убедить мировое сообщество, что Россия не будет развязывать войну. Выступая 21 января на пресс-конференции в Женеве после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, он сказал, отвечая на вопрос американского журналиста: «Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Утверждая, что это произойдет, вы тут же спрашиваете: «А почему сейчас?» А когда не нападать-то нам?». Кажется, 24 февраля на шутливый вопрос Лаврова появился серьезный ответ.

15 февраля, за девять дней до вторжения российских войск в Украину, глава российского МИД назвал заявления о готовящейся атаке России «информационным терроризмом» и посмеялся над польским журналистом, который на пресс-конференции Лаврова и главы МИД Польши Збигнева Рау переспросил: «То есть вторжения не будет?». Глава российской дипломатии назвал сотрудника СМИ «непонятливым».

Лично российский президент Путин тоже многократно опровергал планы нападения на Украину. На инвестиционном форуме «Россия зовет» 30 ноября 2021 года он ответил на прямой вопрос одного из бизнесменов: «Стоит ли инвесторам опасаться возможного ввода российских войск в Украину?» Путин успокоил его: «Смотрите, о возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения «Запад-2021» — но, как видим, этого не случилось».

После переговоров с французским лидером Эмманюэлем Макроном 8 февраля президент РФ вновь подчеркнул, что страхи безосновательны: «Передвижение наших войск по собственной, хочу подчеркнуть, территории представляется как угроза российского вторжения - в данном случае на Украину. Якобы в опасности себя чувствуют и страны Прибалтики, и другие государства — наши соседи. На каком основании — не очень понятно».

Даже 22 февраля, объявив о признании самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей Украины, Путин утверждал, что это не означает войны: «Мы рассчитываем, и я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик».

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