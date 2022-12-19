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С 1 января в Беларуси до 228 рублей повысят размер базовой ставки

  • 19.12.2022, 23:16
С 1 января в Беларуси до 228 рублей повысят размер базовой ставки

Всего базовая ставка в этом году увеличивалась шесть раз.

В Беларуси с 1 января повысят размер базовой ставки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает пресс-служба правительства.

«С 1 января 2023 года размер базовой ставки в Беларуси составит 228 рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас базовая ставка составляет 212 рублей. В последний раз ее повышали 1 ноября. Всего базовая ставка в этом году увеличивалась шесть раз: в январе — на 9 белорусских рублей; в марте, апреле, мае, сентябре и ноябре — каждый раз на один белорусский рубль.

К размеру базовой ставки привязаны зарплаты сотрудников бюджетных организаций и других организаций, которые получают субсидии и работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам.

Тем временем у бюджетников падают реальные зарплаты, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. В январе-октябре они упали на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Белстата. Средняя зарплата бюджетников в январе-октября этого года была на уровне 1 249,1 рубля.

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