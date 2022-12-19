Комитет Конгресса США рекомендовал привлечь Трампа к уголовной ответственности 1 19.12.2022, 23:26

Дональд Трамп

Бывшего президента США обвиняют в четырех преступлениях.

Впервые в американской истории члены Конгресса рекомендовали обвинить в уголовном преступлении бывшего президента. Конгрессмены рекомендовали привлечь к уголовной ответственности Дональда Трампа, объявил один из членов комитета, демократ Джейми Раскин. Об этом пишет The New York Times.

Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, обвинил бывшего президента Дональда Трампа в четырех преступлениях — подстрекательстве к восстанию, заговоре с целью обмана США, воспрепятствовании акту Конгресса и еще одном федеральном преступлении.

Решение комитета является рекомендацией Министерству юстиций США, само по себе оно не имеет юридической силы. Уголовным преследованием занимается исполнительная власть, поэтому Минюст проводит собственное расследование событий.

По мнению Комитета, действия Трампа, а также пятерых его сподвижников — Марка Медоуза, его последнего руководителя аппарата, и адвокатов Рудольфа В. Джулиани, Джона Истмана, Джеффри Кларка и Кеннета Чесебро — требует расследования Министерства юстиций.

Доказательства обвинений комитет привел в окончательном отчете о нападении на Капитолий. В документе говорится о неустанном стремлении Трампа остаться у власти после того, как он проиграл выборы 2020 года.

«Эти доказательства привели к решающему и прямому выводу: главной причиной [событий] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп», — говорится в отчете. Без него этих событий бы не было, подчеркивается в документе.

Сами доказательства уже пригодились в предыдущих публичных слушаний комитета, которые проходят с июня 2021 года. По членов комитета, Трамп распространял ложь о мошенничествах на выборах, оказывал давления на государственных чиновников, Министерство юстиции и вице-президента Майка Пенса с целью отменить результаты выборов и, наконец, призвал собраться толпе своих сторонников для марша на Капитолий.

Комитет принял свое решение незадолго до завершения своей работы: в январе большинство в парламенте получат республиканцы. Как ожидается, они его упразднят. Республиканская партия с самого начала считала комитет по 6 января инструментом для продвижения узкопартийных интересов демократов. Большинство членов партии отказались в нем участвовать.

Штурм Капитолия произошел после выборов президента США в 2021 году, когда нынешний глава Штатов Джо Байден победил Дональда Трампа. 6 января у здания Конгресса в Вашингтоне собрались тысячи сторонников Трампа. Через какое-то время протестующие начали прорываться в здание, откуда до этого эвакуировали Сенат и Палату представителей. В результате событий погибли четверо человек.

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