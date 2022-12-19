«Остаточная стоимость равна нулю» 19.12.2022, 23:30

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Бобруйчанка купила iPhone с рук за 318 рублей — результат оказался разочаровывающим.

Жительница Бобруйска обратилась в милицию и потребовала привлечь к ответственности человека, который обманом завладел ее деньгами, продав ей неисправный «кирпич» вместо телефона, сообщает пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Как рассказала горожанка, на популярном сайте объявлений она нашла предложение о продаже телефона iPhone 8 Plus. Написала продавцу, узнала все детали, договорились о доставке почтой наложенным платежом. Посылка пришла через несколько дней, женщина все оплатила (с доставкой и переводом денег вышло 318 рублей) и забрала коробку.

Но когда бобруйчанка открыла посылку, то оказалась разочарована. Внутри лежал полностью разломанный телефон, да еще и более старой модели. Поняв, что ее обманули, женщина пошла в милицию.

Там назначили экспертизу, чтобы определить сумму ущерба. Эксперты установили, что продавец прислал iPhone 6 с сильно поврежденным дисплеем, отходящим от корпуса, и без половины деталей — модуль камеры, лоток для SIM-карт, кнопка «Домой», шлейф аккумулятора отсутствовали. Телефон был неисправен и восстановлению не подлежал.

Эксперт-товаровед пришел к выводу, что остаточная стоимость такого товара равна нулю.

Милиция продолжает проверку.