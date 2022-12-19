Греция и Турция провели тайные переговоры по нормализации отношений 19.12.2022, 23:42

Переговоры прошли при посредничестве Германии.

Представители Греции и Турции на прошлой неделе приняли участие в тайных переговорах в Брюсселе при немецком посредничестве на фоне обострения двусторонних отношений.

Информацию в понедельник подтвердил представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт, сообщает греческая служба DW.

«Я могу подтвердить, что такая встреча состоялась, но содержание подобных переговоров является конфиденциальным и в этом есть смысл. Премьер-министр Греции и президент Турции очень положительно ответили на запрос Германии о целесообразности проведения такой встречи. Поэтому встреча состоялась и ожидаются другие подобные контакты», - сказал он.

На уточняющий вопрос, означает ли встреча в Берлине начало новой немецкой инициативы по посредничеству между Анкарой и Афинами, Хебештрайт ответил, что об этом речь не идет, но дальнейшие контакты между сторонами ожидаются.

По данным греческих СМИ, встреча между высокопоставленными чиновниками Греции и Турции состоялась в прошлую пятницу. С греческой стороны в ней приняла участие глава дипломатического офиса премьер-министра Греции Анна-Мария Бура, а с турецкой — советник президента Ибрагим Калин. Немецкое посредничество осуществлял дипломатический советник федерального канцлера Германии Йенс Пльоттнер.

В течение последних месяцев канцлер и министерство иностранных дел Германии неоднократно высказывали мнение, что Берлин мог бы сделать конструктивный вклад в диалог между Грецией и Турцией при условии, что обе страны желают этого.

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