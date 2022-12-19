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«Виталюр» может в скором времени обанкротиться

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  • 19.12.2022, 23:46
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«Виталюр» может в скором времени обанкротиться

Сеть добил указ о ценах.

История знаменитой сети «Виталюр» рискует закончиться банкротством в ближайшее время, сообщают собеседники «Нашай Нівы» из сферы торговли. Сеть неосмотрительно инвестировала в строительство новых магазинов накануне репрессий и войны, а теперь ее добил указ о ценах.

Собеседники «Нашай Нівы» обращают внимание на тревожное состояние сети магазинов «Виталюр» и даже прогнозируют ее вероятное банкротство в начале 2023 года.

Основная проблема 27-летней компании в том, что «Виталюр» взял чрезмерно амбициозный стратегический курс на отказ от аренды помещений для своих магазинов и постройки собственных площадей.

«Виталюр» развернул огромное строительство, но случился 2020-й, репрессии, нападение на Украину и ответные санкции. В результате банки сократили финансирование строек.

Для продолжения строительства «Виталюр» начал пользоваться схемой своего рода короткого самокредитования, задерживая платежи поставщикам. Сделать все «красиво» не удалось, и проблемы стали нарастать комом.

Дошло до неплатежей: к примеру, в ноябре 2022-го поставщики подали заявления на взыскание с «Виталюра» через суд 4,8 млн рублей, в декабре (по состоянию на 15.12) — 1,5 млн рублей.

Точной отчетности «Виталюра» за 2022-й в доступе еще нет, но и 2020-й, и 2021 год сеть срабатывала в минус — 19,7 и 14,9 млн рублей соответственно.

От осведомленных собеседников «НН» стало известно, что в структуре долга компании сейчас преобладают короткие долги — близко к 90%. Примерно такой же процент был и в 2021-м (на сумму 376 млн рублей).

Такая структура долга — нездоровая.

«Это чертово колесо: конфликты с поставщиками ведут к снижению ассортимента, что ведет к снижению прибыли на номенклатуре товаров, что плохо сказывается на привлекательности сети для покупателей, что ведет к последующему ухудшению платежеспособности, что ведет к снижению ассортимента, что ведет… И особенно плохо на состояние дел сети повлиял указ о так называемых «справедливых ценах», — говорят нам знакомые с ситуацией в сети.

«Помощи искать неоткуда. В принципе, конкуренты не особо скрывают, что порадуются финансовой смерти «Виталюра», ведь это можно будет подать лукашенковцам как «посмотрите, до чего мы дошли!» и осторожно требовать послаблений по указу по ценам, чтобы ценообразование происходило свободнее, иначе такая судьба будет ждать все сети, а «Виталюр» — просто первый звоночек», — добавил менеджер одного из крупных магазинов.

Пытается ли «Виталюр» выходить из положения?

Нам известно, что компании удалось получить у банков-кредиторов отсрочку на погашение долга. Но времени все равно остается очень мало.

Если бы такая ситуация случилась в другой год, ее решила бы продажа части недвижимости. «Виталюр» пытается продать как минимум 15 помещений в разных местах Беларуси, включая Минск. Но в нынешних условиях спрос на рынке мал, так как ожидания остальных игроков ритейла, также как и других потенциальных инвесторов, пессимистичны.

Поскольку бизнес в затруднительном положении и отчаянно ищет деньги, из него выбивают неприемлемые дисконты.

«В Беларуси мало кому нужно и мало кто может купить. И все они, конечно же, знают о тяжелом положении «Виталюра». И все они ждут, потому что знают, что цена может еще упасть», — объясняет собеседник «Нашай Нівы».

Комментарий руководства «Виталюра» нам получить не удалось.

Сегодня «Виталюр» декларирует присутствие в 15 городах Беларуси, а также наличие 94 магазинов — по этому показателю «Виталюр» второй среди сетей магазинов в стране.

«Виталюр» — семейный бизнес семьи Яцуков. Отец Александр Яцук занимает должность председателя совета директоров, а его сыновья Виталий и Юрий — коммерческого директора и исполнительного директора. Название «Виталюр» — это составленные первые буквы имен сыновей.

Бизнес Яцука начинался с оптовых поставок рыбы и морепродуктов в белорусские магазины, но в какой-то момент он решил зайти и в розницу. Яцуки имеют позитивную репутацию в среде белорусского бизнеса как люди, которые «сделали себя сами» и не были замечены в коррупционных схематозах.

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