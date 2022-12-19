Данилов о визите Путина в Беларусь: Мы понимаем, к чему нам нужно готовиться 19.12.2022, 23:56

Алексей Данилов

Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с Украиной.

Путин во время визита в Минск давил на Лукашенко, чтобы тот согласился направить белорусские войска на войну против Украины.

Так, в эфире общенационального телемарафона «Єдині новини» прокомментировал этот визит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко участвовать в этом. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время», – сказал Данилов.

Он заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.

Данилов напомнил, что накануне, 18 декабря, состоялось очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где ситуация в Беларуси была на повестке дня. «Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться», – добавил секретарь СНБО.

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