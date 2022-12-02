В Чехии одобрили обучение украинских военных 2.12.2022, 1:06

Обучение пройдут до четырех тысяч украинских военнослужащих.

Верхняя палата парламента Чехии поддержала инициативу об обучении украинских военных на территории государства.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Согласно принятому решению, до четырех тысяч украинских военнослужащих смогут пройти обучение в Чехии в 2023 году.

При этом планируется, что подготовка будет проходить на полигоне Либавы. Участие в ней примут механизированные подразделения и отдельные специальности.

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