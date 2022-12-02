Кремль шокирован результатами «тайного» соцопроса о войне 4 2.12.2022, 8:12

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фото: ТАСС

За последние полгода сторонников мира среди граждан РФ стало вдвое больше.

Россияне больше не поддерживают войну – они шокированы постоянными поражениями армии РФ и мобилизацией. Об этом свидетельствуют данные закрытого соцопроса Федеральной службы охраны России, пишет «Медуза».

Сейчас за продолжение войны выступают 25% россиян, в июле их было 57%. Количество сторонников переговоров с Украиной стало значительно больше — 55% против 32% в июле.

Близкие к администрации президента РФ два источника издания говорят, что после получения новых цифр власти собираются ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне.

Журналист Александр Невзоров считает новую тенденцию в РФ «приятными цифрами», которые все же слишком запоздали и не смогут остановить войну.

«Сегодня слишком разный смысл вкладывает в слова «мир в Украине» Россия и человечество. «Мир» по-путински никому не нужен и всерьез рассматриваться не может», - комментирует Невзоров.

Он предупреждает, что россиянам придется расплатиться за «чудовищное преступление», и этот процесс будет длительным и очень непростым. Вероятно, изменения внутри РФ будут сопряжены с множеством бедствий, смертей и катаклизмов.

«Бедная страна проклянет Путина, его имя станет самым страшным ругательством», - резюмировал Невзоров.

Как сообщалось ранее, в последние месяцы Кремль неоднократно посылал сигналы о готовности к переговорам.

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