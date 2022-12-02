«Отходят – они им в спину стреляют»: военный РФ рассказал о развлечении москвичей на войне

«Отходят – они им в спину стреляют»: военный РФ рассказал о развлечении москвичей на войне1
- 2.12.2022, 8:24
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Мобилизованные из российской столицы устроили на фронте сафари на своих.
Военнослужащий РФ рассказал, как женский бунт спас мобилизованных россиян от участия в войне в Украине и о том, как россияне стреляют в спины своим сослуживцам.
Каждый день войны РФ против Украины вскрывает новые и новые проблемы в российской армии, которая собиралась захватить нашу страну за считанные дни.
Российский военнослужащий рассказал своей родне, как жены мобилизованных спасают своих мужчин от участия в войне и как призванные на службу москвичи обращаются с остальными россиянами.
Перехват публикует ГУР Минобороны Украины.
Оккупант признался, что женские бунты действительно влияют на власти РФ. Пока эта мера действует, мобилизованные могут избежать отправки на фронт.
«Там жены у них во Владимире подняли бунт… Он (губернатор – ред.) приехал, забрал людей домой», - говорит он.
Однако те, кому не повезло, остаются без еды и воды. «Пацаны были с 7-й роты… автоматы скинули и пошли до Валуек пешком, чтобы до военной прокуратуры дойти. Они 7 дней ничего не ели: ни воды не привозили, ни еды. Они к нам пришли, мы хоть напоили, накормили», - жалуется «мобик».
Однако на этом «несчастья» оккупантов не заканчиваются. Выяснилось, что мобилизованные москвичи решили разлечься и выбрали других россиян в качестве мишеней, которым стреляют в спины: «Тут москвичи заехали, все такие рейнджеры! Обх**рились, давай огонь открывать! Не знаю, то ли от своих бежать, то ли от чужих».