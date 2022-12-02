У Зеленского раскрыли жуткие планы РФ по оккупации Украины 2.12.2022, 9:03

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Доказательства будет исследовать международный трибунал.

Военно-политическое руководство Российской Федерации в начале полномасштабного вторжения в Украину планировало не только захват территории и свержение правительства, но и готовило при интервенции массовые убийства граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он уточнил, что об этом свидетельствует предварительный анализ документов о начале российской «спецоперации», как в Кремле называют широкомасштабную войну против Украины.

«Предварительный анализ документов «о начале СВО» говорит, что Россия планировала захватить Центральную Украину, уничтожить правительство, убить десятки тысяч человек (Буча везде), убрать следы и медийно выдать это за «освобождение», - говорится в публикации.

Подоляк добавил, что после победы Украины эти доказательства будет исследовать международный трибунал.

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