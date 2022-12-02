«Отморозки среди отморозков»: ВСУ разгромили «Дикую роту» Пригожина 2.12.2022, 9:08

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Захоронения самого жесткого отряда ЧВК «Вагнера» нашли на Кубани.

На кладбище под Тихорецком (Краснодарский край РФ) появились захоронения под флагом «Дикая рота» с черепом и костями.

Основательница «Руси сидящей» Ольга Романова говорит, что этот отряд находится в подчинении «повара Путина» Евгения Пригожина и продолжает традиции «диких рот» 20 века.

Входящие в состав «роты» завербованные заключенные считаются «отморозками среди отморозков».

Рота дислоцируется в Донецке, ее возглавляет Алексей Дикий. «Военкор» Александр Сладков упоминал о боевике, рассказывая о его «подвиге» в Мариуполе, пишет «Можем объяснить».

«В «Дикую роту» вербуют заключенных с буйным нравом», — отмечает Романова.

В роте царят порядки, распространенные в тюрьме: строгая иерархия, полное неподчинение светской власти.

«Заключенные идут на войну, потому что они не воюют по уставу воинскому. Они идут туда как банда, но и они потрясены порядками в "Дикой роте" — это банда в банде», — пояснила правозащитница.

Нет информации, в каких битвах участвовали боевики «Дикой роты», однако они явно понесли большие потери.

Отряды с похожими названиями отличались в войнах прошлого века, они формировались, как правило, на Кубани и Северном Кавказе.

В 1995 году аналогичное формирование под управлением Гюрзы вырезало чеченцев. «Еще одна «Дикая рота» — это 2014 год, Донецк, ее возглавлял Гиви, ближайший сподвижник Моторолы. Даже на фоне не менее бешеного Моторолы отличалась дикостью», — напомнила правозащитница.

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