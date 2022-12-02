Подводные археологи нашли уникальный древний храм возле «Лас-Вегаса Римской империи» 2.12.2022, 9:31

Древний город был игорной зоной для римской элиты.

Затопленный храм, который построили примерно 2000 лет тому назад, был обнаружен в заливе Поццуоли на противоположной стороне древнего «Города грехов». Об этом сообщает Newsweek.

Древний город, называвшийся Байи, был игорной зоной для римской элиты в период расцвета империи. Состоятельные римляне, среди прочих, императоры Юлий Цезарь, Нерон и Адриан, возводили на этом месте роскошные виллы.

Философ-стоик Сенека, побывавший в этом городе, писал, что город превратился в прибежище порока и советовал его избегать.

В своем письме философ говорил о пьяных, шатающихся по местному пляжу, и оживленных празднованиях на лодках.

Но в конечном итоге город затопило из-за того, что архитекторы выбрали неудачное место для его строительства. Из-за вулканической активности в заливе Поццуоли город постепенно уходил под воду.

Сейчас затонувший Байи превратили в подземный археологический парк, здесь можно найти множество статуй, вилл и мозаик.

Однако до недавнего времени находившееся на противоположной стороне залива древнеримское последние Путеолы (рядом с современным городом Поццуоли) оставалось мало исследованным. Археологи считают эту местность крайне интересной для исследований. Римляне основали его в 194 году до н.э. на месте древнегреческой колонии. Они воспользовались преимуществом естественного укрепления и построили коммерческую гавань.

По словам Мишеля Стефанила, у археологов здесь громадное поле для исследований.

«У нас есть огромный подводный участок протяженностью до 2 км вдоль береговой линией. И все сооружения, связанные с коммерческой римской бухтой. Но практически все это не освещалось», — пояснил археолог из Scuola Superiore Meridionale в Неаполе.

С прошлого года исследователи изучают эту территорию, благо что воды стали чистыми из-за того, что из берегового района убрали всю современной промышленность, которая здесь размещалась прежде.

Сейчас археологи планируют создать подробную карту местности и подводных структур. Для этой цели используются дроны и снимки в высоком разрешении.

Затерянный храм Набатинов

Одной из самых интригующих находок стал затерянный храм, который веками оставался под водой. Его построило племя Набатинов, выходцев из Западной Азии. Прежде эти люди населяли северную часть Аравийского полуострова и территории Левант (часть современного Ближнего Востока). Набатины были торговцами, которые продавали ладан, специи и прочие товары.

Первые признаки присутствия под водой древнего храма стали всплывать еще в XVIII веке. Ныряльщики время от времени доставали то алтарь, то некоторые другие части храма с надписями, посвященными богу Дусаресу. В период 60-80 гг. прошлого века ныряльщики-любители находили мраморные плиты с надписями и другие алтари.

По словам Стефаниле, исследователи не знают точного места расположения первых находок. Но известно, что мародеры переместили один из его артефактов, а некоторые из них крепилась на стенах.

Во время исследований в этом году, археологи с помощью новой карты затопленной области смогли установить местонахождение храма.

Это уникальный храм, поскольку он единственный из известных набатейских храмов Римской империи за пределами поселений племени.

Находка храма и другие собранные доказательства помогли очертить картину мультикультурной торговой сети. Поццуоли был ее центром, который привлекал торговцев со всего Средиземноморья.

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