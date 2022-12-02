Британская разведка: Отступив с правого берега Днепра, войска РФ вырыли себе яму 2.12.2022, 10:40

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ВСУ получили дополнительную возможность наносить артиллерийские удары по логистике врага.

10-11 ноября российская армия отступила с правого берега Днепра, сосредоточив свои силы на укреплении оборонительных сооружений на левом берегу.

Пока российская армия ждет контрнаступления, украинские защитники продолжают тактику боев на Южнобугском направлении: уничтожение логистических и транспортных маршрутов оккупантов.

К такому мнению пришли в Минобороны Великобритании со ссылкой на данные, полученные от своей разведки.

Активность украинской артиллерии заставила врага переместить все узлы снабжения, включая и железнодорожные пункты, как можно дальше на юг и восток оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей.

Отныне оккупантам придется осуществлять дополнительные трудоемкие работы по погрузке и разгрузке военной техники и боеприпасов с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Однако ВСУ будут и дальше наносить прицельные удары по всем линиям снабжения врага.

Нехватка боеприпасов в России (усугубляемая проблемами с логистикой), вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал российской армии для возобновления крупномасштабных наступательных наземных операций.

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