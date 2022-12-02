«120 тысяч россиян до сих пор бунтуют в палатках» 2.12.2022, 11:13

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Новая волна мобилизации «утопит» Россию.

Проведение новой волны мобилизации в РФ не спасает российское наступление в Украине. Вторая волна «отлавливания» россиян на фронт в большей степени сработает против самой страны-агрессора России.

В российском войске сейчас не могут справиться с половиной тех, кого уже успели мобилизовать на войну – новобранцы постоянно бунтуют из-за плохого снабжения, отсутствия нормальной подготовки и других причин. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью «Обозревателю».

По словам Жданова, новая волна мобилизации может окончательно похоронить систему комплектования и восполнения потерь России. Главной причиной этого является коррупция и воровство в российской армии.

Система мобилизации в РФ способна оформить призыв 120 тысяч новобранцев дважды в год. Призывников «отлавливают» в течение месяца или двух, еще месяц тратят на то, чтобы укомплектовать их и отправить в военные части. На большее эта система не способна, говорит Жданов.

«Сейчас они набрали 240 тысяч вместо 300 тысяч. 120 из них до сих пор сидят в палатках на полигонах и постоянно бунтуют по поводу того, что у них плохое снабжение, занятий никто не проводит и тому подобное», – отмечает эксперт.

Он подчеркнул, что украинские военные уже выбили весь офицерский состав вооруженных сил России. Поэтому даже непонятно, кто же будет учить российских новобранцев перед тем, как отправить их на войну против Украины.

«Курсанты, которых они ускоренными выпусками отправляют в офицеры и бросают на фронт? Это бред. А если сейчас военкомат вместе с росгвардией продолжает отлавливать призывников и запихивать в те самые палатки на полигонах, а зима оказалась не совсем теплой, то там начнутся холодные и голодные бунты», – добавил Жданов.

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