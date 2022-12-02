В Польше становится все больше белорусскоязычных служб в костелах 2.12.2022, 11:18

Где и когда их можно посещать?

Белорусы-католики в Польше организовали постоянные службы на родном языке в семи городах. Католический активист Артем Ткачук рассказал подробности.

Богослужения по-белорусски в Польше были и раньше, до 2020 года и массовой эмиграции белорусов, особенно в Варшаве и Люблине. Но после начала протестов борьба за молитву на родном языке усилилась. «Приехало очень много людей, включая и активных католиков. Возникла потребность молиться как дома — по-белорусски, со своими людьми, и те разовые службы, которые проходили раньше, начали делать постоянными, каждое воскресенье», — говорит Артем Ткачук.

Артем подчеркивает, что инициатива белорусскоязычных богослужений исходила снизу. Люди бросали призыв и сами решали вопрос, искали священников.

Сейчас, поясняет Ткачук, на белорусских богослужениях служат два типа священников: польские священники, некогда служившие в нашей стране, и священники-белорусы, которые вынуждены были уехать по политическим причинам.

Активист рассказывает, что стремление к таким службам связано не только с доэмиграционными привычками: «Белорусы приезжают со своими психологическими травмами, в довольно плохом состоянии. В польских приходах людям порой трудно понять, почему мы выехали и что у нас произошло, что такое обыск и задержание. Да и сам опыт эмиграции не по своей воле тяжелый — много людей борется с депрессией, не может найти себя и начать работать. Белорусы начали организовывать такие службы еще и потому, что им хотелось делиться чем-то, быть в своем кругу».

Сейчас службы проходят в семи городах Польши — Варшаве, Кракове, Гданьске, Белостоке, Лодзи, Вроцлаве, Люблине. Еженедельно на них приходит не менее нескольких десятков человек, а то и сотня, в праздники прихожан намного больше.

Артем подчеркивает, что, вероятно, не все белорусы еще знают о такой возможности, а кому-то, может, удобнее ходить в польскоязычный костел.

Не все понимают ценность службы на своем языке и в своей среде, людям проще посещать польский приход. Ткачук вспоминает десятки историй, когда белорусы после польского костела попадали на службу на родном языке и отзывались о ней словами «Вау, как дома побывал!», плакали, когда слышали богослужебные гимны по-белорусски.

Артем называет и еще одну проблему, которая мешает собирать больше людей на белорусскоязычных службах: «Беларусь — наверное, не особо верующий край, и католики — это меньшинство, может, и меньшинство среди тех, кто выехал».

Но он призывает присоединяться к службам не только из религиозных соображений — это возможность побыть среди своих.

Расписание богослужений

Варшава, площадь Трех Крестов, костел св. Александра, нижний храм (вход с улицы по ступенькам вниз)

Святая Месса — понедельник и четверг, 18:00

Святая Месса: воскресенье и торжества — 11:30 и 18: 00

Гданьск, 80-894 ELŻBIETAŃSKA 9/10, приход св. Юзефа

Святая Месса — воскресенье, 14:30

Вроцлав (WROCŁAW-BROCHÓW), 52-115 UL. BIEGŁA 3, приход св. Георгия мученика и Воздвижения Святого Креста

Святая Месса — каждое второе воскресенье месяца, 15:00

Люблин, ул. Krakowskie Przedmieście 42, Klasztor zakonu braci mniejszych kapucynów

Святая Месса — каждое третье воскресенье месяца (октябрь-июнь), 14:30

Краков, 30-715 ul. Saska 2, приход Пресвятого Сердца Господа Иисуса

Святая Месса — воскресенье, 14:30

Лодзь, 90-001 ul. Ogrodowa 2, приход св. Юзефа

Святая Месса — воскресенье, 14:00

Белосток, ul. Wroclawska 8, приход Богоматери Гваделупской

Расписание служб пока дополняется, информацию можно искать тут.

За изменениями и другой необходимой информацией по белорусскоязычным службам в Польше можно следить тут.

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