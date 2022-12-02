СМИ: Новые санкции ЕС будут нацелены на ближайшее окружение Лукашенко 2.12.2022, 11:55

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Ограничения коснутся также пропагандистов и силовиков.

Новые санкции Евросоюза могут быть нацелены на ближайшее окружение Александра Лукашенко, которое еще не попало под ограничения. Но младший сын диктатора Николай вряд ли попадет под санкционное давление.

Об этом заявил EuObserver анонимный представитель европейской службы внешнеполитической деятельности.

Журналисты издания попросили его прокомментировать публикацию Белорусского расследовательского центра о зарубежных вояжах Анны Лукашенко, супруги Дмитрия Лукашенко, а также приближенных к ее семье лиц.

Последний раз ЕС обновлял свои санкции против Беларуси, которые также включают экономические меры, в марте на основании «роли Беларуси в российской военной агрессии против Украины». Предыдущие санкции распространялись на лиц, ответственных за «неприемлемое насилие в отношении мирных демонстрантов», и на тех, кто «тесно связан с рядом известных компаний, извлекших выгоду из режима Лукашенко».

Чиновник сообщил, что пока на столе переговоров нет конкретных предложений по санкциям в отношении Беларуси. Речь идет о расширении ограничений в отношении России, но даже эти санкции продвигаются медленно.

«Существующие санкции в отношении Беларуси регулярно пересматриваются в свете событий на местах», — сказал представитель министерства иностранных дел ЕС, отвечая на вопрос, не планируется ли внесение каких-либо дополнительных «черных списков».

На вопрос, что должно произойти в Беларуси, чтобы спровоцировать новый раунд мер ЕС, источник добавил: «Будем молиться, чтобы ничего не произошло, потому что люди там и так уже не могут дышать».

Но если будет еще один раунд, он, скорее всего, будет нацелен на оставшихся членов клана Лукашенко, а также на пропагандистов и силовиков, добавил источник в ЕС.

По словам источника, сын-студент Лукашенко Николай никогда не станет мишенью из-за своей молодости, если только он «лично не совершил тяжкого преступления».

«Но если Анна [Лукашенко] все еще счастливо летает по ЕС, нам следует обратить на это внимание», — добавил источник.

Напомним, санкции Евросоюза уже введены против старших сыновей Лукашенко Дмитрия и Виктора, а также простив супруги Виктора Лилии.

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