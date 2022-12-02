«Коммуналка за огромный дом меньше, чем в общежитии» 4 2.12.2022, 12:16

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Переехавшие из квартир в отдельные дома белорусы рассказали, где дешевле жить.

Некоторые городские жители меняют квартиры в многоэтажках на частные дома с участком. «Зеркало» пообщалось с такими людьми и узнало, во сколько обходится содержание той и другой недвижимости, с какими трудностями они встречаются и не жалеют ли о своем решении.

«Коммуналка за огромный дом меньше, чем в общежитии»

В столичном общежитии Марта (имена героев статьи изменены) прожила 30 лет — сперва с родителями, потом, когда родные уехали в свое жилье, она осталась там с мужем и ребенком. Это был блок на 40 квадратных метров из двух комнат, с душем, туалетом и мини-кухней.

— Мы стояли в очереди на жилье, но нам ничего и не предлагали. Решили, что будем улучшать свои жилищные условия самостоятельно — потихоньку построим дом. Льготный кредит нам не дали, поэтому пришлось все зарабатывать самим. На аукционе купили участок в Минске за 39 000 долларов и начали стройку дома на 120 «квадратов», — вспоминает женщина.

«Потихоньку» строить не получилось, потому что их общежитие перевели в разряд арендного жилья, за месяц жилья в блоке семья должна была платить около 240 рублей коммуналки, плюс к этому 25−30 рублей в месяц уходило на интернет. Эти условия заставили их сильно ускориться, чтобы не переплачивать огромные суммы.

В результате строительство дома с подключением к центральным коммуникациям обошлось в 20 000 долларов. Такая относительно небольшая сумма получилась потому, что все делали своими силами, рабочих не нанимали. Ремонт каждой комнаты стоил примерно 10 000 долларов, плюс кухня — она намного дороже. Отделка еще не закончена, а дом не сдан в эксплуатацию, но жильцы уже отпраздновали новоселье.

— Коммуналка за огромный дом выходит меньше, чем в общежитии — около 130 рублей, еще плюс интернет и телевидение — это 42 рубля. Больше всего тянет электричество, я оплачиваю за него по тарифу 100%, потому дом не сдан в эксплуатацию. Расходую я много — 400−500 кВт•ч, в этом месяце счет был больше 80 рублей. Зато газ, на котором я готовлю еду, отапливаю весь дом (есть и подогрев полов), обошелся в 29 рублей. Вывоз мусора и водоотведение почти 20 рублей.

Кроме того, раз в год Марта платит за обслуживание газового котла, 24 рубля за проверку вытяжки МЧС, 36 рублей — страховка на дом. Плюс налоги на землю и строения.

Минчанка говорит, что жить в доме ей нравится больше, хотя и забот с ним прибавилось: сюда не придет сантехник или электрик от ЖЭС, вопросы по всем неполадкам надо решать хозяевам недвижимости. Например, недавно женщина заплатила 50 рублей за замену испорченного смесителя. Все эти проблемы проще было решать с мужем, но супруги развелись. Сейчас Марта, если возникают проблемы, просит помощи у своего отца. А с мелочью вроде очистки дорожки от снега возле дома или уборки листвы, женщина и ее дочь разбираются сами.

— Конечно, иногда это все утомительно. С другой стороны, держит тебя в тонусе и ты не ноешь, а идешь и делаешь. Но денег на дом все равно много уходит — я же завершаю ремонт. У меня заработок 5000 рублей и мне его не хватает.

«В доме можно прожить и на одну пенсию»

Андрей жил в Минске в собственной однокомнатной квартире площадью чуть больше 37 квадратных метров. Ему одному места вроде бы и хватало, но все же он хотел что-то более масштабное. Поразмышляв, мужчина решил, что будет строить дом.

— Сначала купил участок в пригороде, в садовом товариществе. Построил там по собственному проекту капитальный мансардный дом площадью 150 «квадратов». Он с огромной террасой (больше площади моей квартиры) и гаражом для машины, — рассказал мужчина.

Доехать на машине от МКАД до дома можно за пять минут. Минут 20 выйдет путь на маршрутке: она едет от конечной станции метро, билет на проезд стоит 80 копеек, от трассы до дома надо идти около 10 минут.

Мужчина переехал в свой дом три года назад, в квартиру в столице пустил квартирантов. За проживание они платят 250 долларов или около 608 рублей. Из денег за аренду Андрей оплачивает содержание дома. Суммы хватает, еще и остается.

— В том и был смысл строить дом, не продавая квартиру. Хотя обычно продают квартиру и покупают дом, — объяснил свои намерения собеседник.

Содержание дома Андрею обходится дороже, чем однушка. В месяц это примерно 190 рублей. Самые значительные платежи за дом — начисления за расход газа (на нем отопление, горячая вода, приготовление еды). За год набегает 1300−1500 рублей, в среднем выходит от 108 до 125 рублей в месяц. За электроэнергию Андрей платит «по самому дорогому тарифу». В месяц получается около 28 рублей. Есть отчисления, которые хозяин вносит за определенные периоды: 280 рублей в год членский взнос в садовом товариществе (в сумму входят траты на воду, чистка дорог от снега и прочее). 65 рублей в год уходит за обслуживание газового котла, на налоги за дом — 53 рубля, за участок — 15 рублей. Еще около 100 рублей в год надо на услуги по откачке отходов из септика.

— За участком уход минимальный: летом покосить траву раз в месяц, да кусты раз в год постричь. Зимой убрать снег лопатой по необходимости или по желанию. В доме особо ничего не ломалось, так, по мелочи — то привод ворот заклинит, то подкрасить надо что, это я делаю сам.

Андрей говорит, что несмотря на большие заботы в доме, возвращаться в квартиру он не хочет, ему комфортно за городом: тишина, свежий воздух, все лето на улице, соседи не топают над головой, нет проблем с парковкой. Одиноким в большом доме он себя не чувствует — к нему часто приезжают друзья с детьми, собаками.

— Мне кажется, что в доме можно прожить и на одну пенсию, тут нет каких-то глобальных трат. Рядом со мной круглый год живут пенсионеры, я им помогаю — где-то дерево спилю, где-то с дровами помогу. С окончания стройки никого не нанимал, кроме установки рольштор.

«Из столицы сюда? Странные вы какие-то»

Минчанка Елена с супругом и дочкой жили в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров на улице Пушкинской. Потом в семье появился второй ребенок, в однушке семье стало тесно. Поначалу думали продать свое жилье и с доплатой купить трешку, а когда пришел коронавирус с его ограничениями, решили, что здорово было бы иметь свой дом.

Супруги приобрели подходящий дом (но не полностью готовый) в Дзержинском районе. Для его покупки продали свою однушку и добавили еще некоторую сумму. Плюс продали в деревне дом бабушки, вырученные деньги пустили на ремонт.

— Конечно, квартира и в финансовом плане, и в трудовом обходится намного дешевле. Там ты оплатил коммуналку и все коммуникации работают, а если что сломалось, то оставил заявку в 115. Или выходишь из подъезда: плитка почищена, солью или песочком посыпана. Когда живешь в городе, то даже как-то не задумываешься, как это круто, когда снег кто-то чистит, и дорожки есть. А в доме все иначе, — делится своим опытом Елена.

По мнению женщины, содержать дом сложнее и дороже. Например, если что-то вышло из строя, то надо искать где именно поломка, думать, кто ее устранит или учиться разбираться своими руками. Оплата коммуналки на дом «идет как-бы дополнительно» ко всем расходам по устранению неисправностей.

— Но с другой стороны, в доме живешь сам по себе и у тебя всегда есть чистая вода, горячую не отключают, отопление настраиваешь, когда надо.

Елена рассказала, что за однокомнатную квартиру они платили около 50 рублей коммунальных платежей летом, а зимой — около 100 рублей.

В доме в месяц получается расходов примерно на 250 рублей. Летом около 70 рублей уходит за электричество, зимой эта статья расходов увеличивается за счет отопления на 80−100 рублей (причем расчет производится по дешевому тарифу). За вывоз мусора платят около 10 рублей в месяц. За воду примерно 30 рублей зимой и 50−60 рублей летом, в сезон поливов. Откачивание канализации — 200 рублей (сумма за услугу дважды в год). К этому добавляется обязательное страхование (примерно 30 рублей в год), налог на землю (около 20 рублей в год) и налог на недвижимость (15−20 рублей в год).

— Разница при оплате квартиры и дома существенная. Но если честно, то это того стоит, ведь качество жизни даже сравнивать нельзя. Мы живем тут уже два года и я кайфую, особенно летом, когда можно ехать с работы на велике, любуясь красивой природой, а еще по пути зарулить на пляж и сделать пару заплывов.

Кстати, собеседница отметила один парадокс: столичные друзья их переезд в частный загородный дом поддерживали, радовались и даже завидовали, а вот от жителей деревни, где находится дом, была обратная реакция, мол, «да ладно, из столицы сюда, странные вы какие-то».

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