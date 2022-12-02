ГУБОПиК задержал бывшего силовика за поддержку протестов 2020 года 2.12.2022, 12:06

Фото: Reuters

Он работал в Следственном комитете Могилева.

В приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале сообщили о задержании бывшего силовика. Мужчину арестовали в Могилеве.

По данным телеграм-канала, «в комментариях задержанный оскорблял всю правоохранительную систему и высших должностных лиц Беларуси, а также вступил в экстремистское формирование».

На «покаянном» видео мужчина заявил, что с 2007 по 2012 год он проходил обучение в Академии МВД Республики Беларусь, а с 2012 по 2015 год работал в Следственном комитете города Могилева.

«В 2020 году в связи с несогласием с итогами выборов президента подписался на много деструктивных каналов, которые позже были признаны экстремистскими, где оставлял комментарии оскорбляющего характера о руководстве страны, а также сотрудниках правоохранительных органов», — сказал он.

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