Российские войска попали в «капкан» возле Сватово 2.12.2022, 12:08

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К юго-западу от города для оккупантов складывается драматическая ситуация.

Командование войск РФ продолжает прилагать значительные усилия, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения для себя ситуации на Старобельском направлении в районе города Сватово.

Об этом пишет украинские военный обозреватель Константин Машовец.

Основные свои усилия оно концентрирует северо-западнее города, а также пытается удержать занимаемые позиции южнее Сватового, где, очевидно, появилась достаточно устойчивая тенденция по продвижению передовых подразделений ВСУ.

С этой целью российское командование сейчас реализует целый ряд мер, в частности:

по рубежу Нижняя Дуванка – Новониканоровка противник достаточно активно обустраивает позиции. В том числе – по крайней мере 2 батальонных района обороны. Все это прикрывается подразделениями из состава 41 общевойсковой армии. Скорее всего, именно они (вероятно, 55 МСБр) и займут этот рубеж, если ситуация северо-западнее Сватово приобретет для противника откровенно негативный характер.

Для того, чтобы улучшить ситуацию северо-западнее Сватово, командование войск противника организовало и уже третьи сутки проводит серию наступательных действий по направлениям Куземовка – Новоселовское и Коломыйчиха – Стельмаховка с целью оттеснить передовые подразделения ВСУ от дороги Р-07 на участке между Купянском и Сватово. Удачи нет.

В атаках участвует до двух «смешанных» БТГр из состава 144-й МСД (вероятно, пополненые батальоны 254-го МСП), еще 1 БТГр (из состава 1-й гвардейской танковой армии, вероятно 245-го МСП) из Мулино расположена в втором эшелоне в готовности быть введенной «для наращивания усилий» в бой.

Драматический сценарий для оккупантов

Отдельно стоит сказать о районе юго-западнее Сватово, где ситуация для противника постепенно приобретает откровенно драматический характер.

Кто забыл, напомню: в течение прошлой недели командование войск противника, сосредоточив ударную тактическую группировку (до 3 – 4 БТГр и равных им по объемам подразделений), пыталось «нейтрализовать» явную угрозу перерезки дороги Сватово – Кременная на участке Червонопоповка – Житловка, а также севернее нее, в районе Площанки.

Они четырежды переходили в наступление, и каждый раз оно "срывалось". Противник был вынужден отходить либо на исходные рубежи, либо вообще за дорогу.

Все это недельное шоу закончилось тем, что ВСУ вышли на ближние подступы к Житловке и создали реальную угрозу «разъединения» Сватовского района обороны и Кременной.

Так же закончилась и попытка противника «вернуться под Лиман». Продвинуться к западу Дибровы противнику так и не удалось. Более того, передовые подразделения ВСУ заняли по результатам этих боев достаточно удобное положение по отношению к самой Кременной.

Хотя, конечно, противник вряд ли согласится с таким положением и продолжит прилагать усилия, чтобы отодвинуть украинские войска как северо-западнее Кременной, так и продвинуться в сторону Лимана.

На сегодняшний день на этом направлении он оперирует по крайней мере 4-мя «штатными» батальонами из состава 20-й общевойсковой армии и располагает 2 «полубатальонами» БАРС и отдельными подразделениями из состава «стрелковых батальонов мобилизационного резерва» 1-го и 2-го армейских корпусов (общей численностью до 2 – 3-х стрелковых рот без тяжелого вооружения).

Особенностями действий противника на Старобельском направлении являются:

Весомая глубина оперативного построения войск противника (его отдельные резервы расположены в 40 – 50 километрах от линии фронта).

Постепенное наращивание группировки артиллерии противника (наблюдается переброс соответствующих сил и средств почти в перманентном режиме как со стороны Троицкого, так и с юга).

Очень активная деятельность средств РЭБ противника в этом направлении (по определенным признакам, противник имеет возможность здесь слушать радиообмен ВСУ).

Итак, подытожим. На Старобельском направлении (в широком смысле понимания этого определения) на сегодняшний день ситуация приобрела признаки так называемого «оперативного затухания». И хотя ВСУ продолжают севернее Северского Донца, то есть в северной части Луганской области, очень медленно продвигаться на отдельных участках и направлениях, но, очевидно, в тормозящем режиме.

Противнику путем целой серии массированных контратак и постепенного наращивания усилий в ключевых пунктах системы обороны по сути пока удалось остановить ВСУ. Например, за последние несколько суток в район Житловки в «срочном порядке», после того, как стало очевидным, что ВСУ никуда не отступили и не отошли, а также очень близки к тому, чтобы "перерезать" дорогу Сватово – Кременная, были переброшены подразделения 1-й МСБр 1-го армейского корпуса.

Так, вернуть себе рубеж по реке Жеребец, не говоря о влажных мечтах о Лимане и выходе на Оскол, ему не удалось, и в районе Сватово ситуация продолжает постепенно для него ухудшаться. Но, очевидно, самое страшное для противника – прорыв и захват ВСУ Сватово и Кременной – явно отодвинулось как во времени, так и в пространстве.

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