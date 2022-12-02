Самая сильная армия мира по версии росСМИ 4 Виктор Андрусив

2.12.2022, 12:16

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Виктор Андрусив

У нее просто поразительная эффективность.

Вы думаете, что самая сильная армия мира это американцы? Нет. Китайцы? Тоже нет. Самая сильная армия мира — поляки. Если вы вдруг не знали, то по данным российских СМИ поляки воюют против русских с самого первого дня войны. Да что там СМИ, на аудиоперехватах постоянно слышно, как российские солдаты говорят очень уверенно, что имеют дело с поляками. Это просто феноменально, за 10 месяцев войны мне не удалось увидеть ни одного пленного или убитого поляка в российских СМИ. Я не видел даже каких-то польских документов. При том, что действительно в плен попадали американцы, были подтверждения их гибели. Даже французы гибли на нашей войне. Но поляки — не видел никакого подтверждения. Просто поразительная эффективность.

На самом деле, нет. Но если пропаганду российских СМИ можно понять, то как могут солдаты на поле боя не видеть, что нет никаких поляков? Ответ оказался очень простым. Оккупанты не знают ни украинского, ни польского, а когда слышат украинский, то думают, что это поляки. Особенно, когда слушают разговоры закарпатцев или галичан.

Виктор Андрусив, Telegram

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