Наступление из Беларуси: самоубийственный план Путина и Лукашенко 9 2.12.2022, 12:25

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Российское командование концентрируют войска на белорусской территории.

Белорусские власти снова утверждают, что на их страну «готовится нападение». Нередко это заканчивается тем, что нападение происходит, но с территории самой Беларуси.

«Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера, и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника», — заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Также чиновник пожаловался на беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе. «Новая газета Европа» разбиралась в том, кто и на кого может напасть в регионе.

Самоубийственный план

В начале октября тот же Виктор Хренин рассказал о развертывании совместной группы войск, готовой к «выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства». По словам министра, уже тогда войска выполняли задачи боевого дежурства в усиленном режиме. После отхода из Херсона именно на белорусские военные базы были переведены освободившиеся российские силы.

Еще с лета в войсках ходят слухи о планах командования накопить достаточную массу войск и при помощи решительного удара захватить Луцк и Львов, а дальше пройти вдоль украинской границы, отрезая пути западных поставок вооружений. Второй удар должен быть направлен на Киев. В фантазиях российских руководителей успех операции вынудит Владимира Зеленского к капитуляции и приведет к концу конфликта.

Версию с накоплением сил РФ в Беларуси подтверждает российский военный, находящийся сейчас в Гродно:

«В отдельных частях россиянам передана вся матчасть и техника. Белорусы обеспечивают провизию и снабжение. Разворачиваются полевые лагеря.

К середине декабря пригонят мобилизованных, чтобы завершить их обучение. Всего на круг тут может сконцентрировано более 300 тысяч штыков. Говорят, что наступление назначено на декабрь, когда подморозит и почва окончательно застынет. Параллельно планируется прорыв через Бахмут на Славянск и Краматорск».

По словам источника «Новой газеты», российские военные постоянно проводят разведку и в курсе, что по ту сторону границы их жарко встретят. Украинцы не только заминировали свою территорию на много километров вглубь, но и срыли при помощи строительной и инженерной техники большинство дорог. «Наступать на долговременные огневые точки через болота и леса по минным заграждениям в несколько полос и под артиллерийским огнем — самоубийство, — высказывает свое мнение российский военный. — Тысячи положим сразу. Вдоль границы построены серьезные укрепления, прорыты противотанковые рвы три метра шириной. Все направления пристреляны украинской артой. Ни до Киева, ни до Ковеля мы не дойдем. Путину явно впаривают этот план как очередной блицкриг».

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