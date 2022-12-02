«Налили по сто грамм и отправили на убой» 2 2.12.2022, 13:26

4,840

Названы причины безуспешного штурма Бахмута российскими оккупантами.

На Бахмутском направлении россияне сошли с ума и бросают в наступление на украинские позиции целые роты дважды-трижды в день. Есть вероятность, что таким образом они выиграют время для доукомплектации своих подразделений, потери у которых составляют до 70% личного состава и техники.

Об этом в эфире «Апостроф TV» сообщил советник министра внутренних дел в 2014-2021 гг. Валерий Поцелуйко.

«Почти две недели они беспощадно, не жалея ни сил, ни средств, выпускают по нам огромное количество артиллеристских снарядов, которых не было даже в начале, или в самые горячие периоды. Они как будто сошли с ума, они просто ротами отправляют в наступление людей, которых привезли в зону боевых действий, вывезли на позиции, там дали оружие, налили по сто грамм и вперед на баррикады. Они идут, наши ребята их убивают, и так происходит по два-три раза в день. Это какое-то безумие. Возможно, они решили нас таким образом натренировать? Наши ребята оттачивают там свои навыки стрелкового боя. Таким образом они там точно никакого успеха не будут иметь», - рассказал военный.

По словам Поцелуйко, есть несколько причин того, почему оккупанты так упорно бросают на убой своих солдат.

«Первая – таким образом они хотят выиграть время, хотя стратегически время не на их стороне, чтобы доукомплектовать подразделения, понесшие большие потери. А у них большой объем бригад, потерявших до 70% личного состава и техники. Часть они доукомплектовали мобилизованными, но ведь не всех их еще отправили на фронт, некоторые еще проходят обучение. Следовательно, они выиграют для себя время, плюс еще хотят нас таким образом измотать», - объясняет он.

«Второе - это еще может быть часть психологической операции, которая направлена на собственное население, чтобы поднять уровень патриотизма. То есть показать, как все тяжело, сколько гробов везут, мол, «вставай страна огромная, вставай на последний бой», - добавил Поцелуйко.

Напомним, что на Бахмутском направлении российские оккупанты совершают до 10 штурмов в течение дня и чуть меньше ночью. При всем том россияне добились там лишь незначительных успехов и сильно преувеличивают свои «успехи» на фронте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».