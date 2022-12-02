«Так просторно у вас стало — а куда все товары делись?» 2.12.2022, 13:52

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Репортаж из минских магазинов.

Помните типовые советские магазины, где весь ассортимент умещался на двух полках за спиной продавца? Они сразу вспоминаются, поскольку, конечно, не такая, но похожая картина сегодня наблюдается в ряде белорусских магазинов. Если в них оставить всех товаров по одному, то они займут всего несколько полок, пишет «Салiдарнасць».

Похоже, чтобы не шокировать покупателей, многочисленные бреши тщательно скрывают, но они все равно зияют отовсюду.

Похвастаться ассортиментом, пожалуй, не может ни один отдел, даже из тех, где раньше от разнообразия разбегались глаза. Помните, сколько соков и напитков было пару лет назад? Сегодня для перечисления всех видов достаточно пальцев одной руки.

Ассортимент консерваций кое-где разбавлен новыми брендами из Вьетнама и Мьянмы, зато в большинстве небольших магазинов теперь можно каждую банку с огурцами или томатной пастой показать во всей красе.

В бакалее набор круп сократился до прожиточного минимума, а белорусскую муку серьезно потеснили российские производители.

Но любители выпечки еще помнят времена, когда на этих полках умещалось не только множество видов продукции белорусских комбинатов хлебопродуктов, а была и особенно ценившаяся пекарями мука из Украины, а также Италии и Франции.

Из непривычного: практически в каждом магазине появилась отдельная полка, а то и пару с киселем «Лидкон». Именно с тем, несколько пачек которого всегда пристраивались где-то внизу или сбоку.

Сегодня кисель во многих магазинах занимает центральное место, которое иногда делит с еще одним продуктом, располагавшимся прежде в дальнем углу, — вермишелью быстрого приготовления.

Про полки с чаем и кофе в последние дни вспоминали неоднократно. Ассортимент на них напоминает меню в плохом кафе.

Особенно грустно в эти предпраздничные дни смотреть на витрины со сладостями. Не везде радуют даже новогодние стенды. Из неожиданных новинок кое-где обнаружен шоколад из Казахстана, именно тот, которым казахи троллили российских беглецов, предлагая «попробовать вкус свободы».

Отделы овощей и фруктов сейчас выгодно сравнивать, пожалуй, только с поздним советским временем, и то не везде.

Всегда завидно богатые разнообразием молочные отделы в небольших магазинах поневоле зачастую превращаются в рекламную кампанию одного-двух производителей.

— Масла много везут в Россию, — объясняют в одном из магазинов отсутствие некоторых популярных марок сливочного масла, например, «Беллакт» или «Крестьянского» Щучинского маслосырзавода. Помните, такие зеленые кубики лежали в каждом магазине в огромном количестве?

— Нам в последнее время почти не привозят белорусский майонез, — жалуется продавец в другом небольшом магазине спального района, расставляя на двух полках одинаковые пакеты российского производства.

В разных магазинах говорят о перебоях с разными товарами: где-то не всегда вовремя завозят яйца, где-то — субпродукты, которыми многие кормят животных.

Что касается цен, то на фоне их плавного движения вверх, несмотря на всевозможные приказы и постановления, некоторые товары из доступной и средней ценовой категории перешли в категорию «не для всех». Это и подсолнечное масло, которое сейчас в среднем стоит 5-6 рублей за литр, и орехи с сухофруктами, на цены которых сегодня можно ходить и смотреть, как в музей, и другие продукты, не говоря уже о товарах бытовой химии.

— Я у нас в магазине шампунь не покупаю, жалко денег, заказываю на сайтах. Порошок прошу привозить из Польши. Разница с тем, что продается у нас, не только в цене, он даже пахнет по-другому, — делится продавец одного из сетевых магазинов бытовой химии.

— Несколько недель не могу найти свои любимые крема и зубную пасту «Белита-Витэкс». Продавцы на все вопросы отвечают, что по-прежнему все заказывают, но привозить перестали, — сообщила читательница из райцентра в Гомельской области.

— Импортной декоративной косметики нет почти нигде, одни огрызки. А так да, полки чем-то заполнены, — констатирует минчанка в одном из отделов косметики.

Не исключено, что вместе с импортными товарами из наших магазинов исчезнут и специалисты с заграничными профессиями — «мерчендайзеры» и «маркетологи». Потому что сегодня искусство торговли заключается не в том, чтобы выгодно представить свой товар на фоне других, а чтобы умудриться оставшийся товар растянуть на десятки пустых полок.

При этом дырки могут быть абсолютно во всех отделах, даже отечественной алкогольной продукции.

— Мы не можем сейчас закупать много товаров — слишком большие риски, — подтверждает догадки продавец в одном из магазинов.

Вторая проблема, которая появилась после того, как часть опустевших стеллажей и витрин пришлось убрать, это заполнение торговых залов.

— Так просторно у вас стало, — удивляется покупательница в одном из магазинов. — А куда все товары делись?

— Слушайте, вам не угодишь: то говорили, столько полок, не протиснуться, мы специально сделали зал свободнее, но вам снова не нравится, — парируют продавцы, тактично умалчивая о причинах перестановки.

В некоторых магазинах уменьшили фруктово-овощные «островки», но даже оставшиеся лотки зачастую приходится заполнять одним товаром.

Например, красную рыбу можно не только вешать в специальных витринах, но и раскладывать в отдельных холодильниках прямо в центре зала.

Отделы кулинарии кое-где разрослись на полмагазина, очевидно, став для многих спасением. В одной стороне продавец наложит вам в контейнер салат, в другой — этот же салат в этом же контейнере возьмете из холодильника сами.

Практически везде увеличили количество полок со свежей выпечкой. Внезапно она может появиться даже там, где раньше о ней и не мечтали.

— Теперь у нас каждый день будут свежие булочки, — радостно сообщили в одном из небольших сетевых магазинов, где под новое оборудование отвели место прямо в центре торгового зала.

— Конечно, надо же чем-то магазин заполнить! — тут же отреагировала покупательница.

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