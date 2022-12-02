В Беларуси ввели очередные новшества для выпускников школ 2.12.2022, 13:52

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Какие изменения ждут абитуриентов.

По итогам совещания у Лукашенко по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы были приняты очередные новшества для выпускников белорусских школ, пишет БелТА.

После окончания одиннадцати классов учащиеся будут сдавать два централизованных экзамена. Один из них будет обязательным, — по русскому или белорусскому языку, второй — по выбору.

Для тех, кто будет поступать в ВУЗы, предлагают сдавать дополнительный экзамен в форме централизованного тестирования.

Как пояснил министр образования Андрей Иванец, зачисление в университеты будет проводиться по результатам двух централизованных экзаменов, одного дополнительного экзамена в виде централизованного тестирования и среднего балла аттестата.

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