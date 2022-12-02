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В Украине ликвидировали оккупанта-тракториста Ваню Калазимова

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  • 2.12.2022, 14:06
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В Украине ликвидировали оккупанта-тракториста Ваню Калазимова

Захватчик из Ульяновской области РФ не дожил суток до дня рождения.

Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Ивана Калазимова. Он не дожил суток до дня рождения.

Оккупант был родом из Ульяновской области. Информацию об очередном «двухсотом» военном РФ обнародовал блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе.

Известно, что Калазимов был призван во время «частичной» мобилизации в РФ.

«25 ноября ликвидирован уроженец Павловского района Ульяновской обл. чмобик Ванька Калазимов, не доживший до своего 29-летия всего день. Ванька после срока жил не тосковал в родном селе, где работал трактористом. 23 сентября Ваньку призвали в рамках «частичной могилизации», – говорится в сообщении.

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