Украинским дипломатам присылают посылки с глазами животных 17 2.12.2022, 14:14

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Посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

Спустя несколько суток после взрыва в украинском посольстве в Мадриде, дипучреждения Украины еще в 6 государствах получили окровавленные посылки. В пакетах были глаза зверей.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в своем Facebook.

«Украинские посольства и консульства продолжают получать угрозы. После теракта в Испании в посольства Венгрии, Нидерландов, Польши, Хорватии, Италии, генеральных консульств в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты. В свертках находились глаза животных. Сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и обладали соответствующим запахом», — отметил он.

Также, вандализму подверглась квартира украинского посла в Ватикане, а посольство в Республике Казахстан получило ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве.

В украинское посольство в США было направлено письмо со статьей, в которой критиковалась Украина. Как и большая часть остальных конвертов, это письмо поступило с территории одного из государств Европы.

«Имеем основания полагать, что проходит хорошо спланированная кампания террора и запугивание посольств и консульств Украины. Не в силах остановить Украину на дипломатическом фронте, нас пытаются запугать. Однако могу сразу сказать, что эти попытки напрасны. Мы и дальше будем эффективно работать на победу Украины», — прокомментировал произошедшее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Все украинские посольства и диппредставительства переведены в режим усиленных мер безопасности.

По данным фактам украинская сторона уже ведет взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов ряда государств для расследования всех случаев угроз, установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к инцидентам.

«Украинские дипломаты и дальше будут успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением украинцев необходимым энергетическим оборудованием для прохождения зимы», — резюмировал Николенко.

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