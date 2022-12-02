Крушение российского МиГ-31: появилось видео первых секунд после падения истребителя

Крушение российского МиГ-31: появилось видео первых секунд после падения истребителя5
- 2.12.2022, 14:38
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Очевидцы сообщают, что самолет загорелся в воздухе.
2 декабря в России упал истребитель МиГ-31. Кадры первых секунд после падения самолета попали на видео, опубликованное InformNapalm.
Российский МиГ разбился в Приморском крае. В РФ уже говорят, что «самолет упал в безлюдном месте» и «разрушений» якобы нет.
Видео падения самолета было снято из села Таежный. На нем можно увидеть первые секунды после падения самолета Миг-31 в Приморье.
Истребитель упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в Надеждинском районе.
Очевидцы говорят, что самолет загорелся в воздухе. Когда истребитель пролетал над трассой Владивосток – Уссурийск, из задней части у него вырывалось пламя. В какой-то момент он совершил резкий маневр в сторону села Алексеевки (50 километров от Владивостока), а затем врезался в сопку. После этого над сопкой на несколько секунд появился черный дым.