Крушение российского МиГ-31: появилось видео первых секунд после падения истребителя 5 2.12.2022, 14:38

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иллюстрационное фото

Очевидцы сообщают, что самолет загорелся в воздухе.

2 декабря в России упал истребитель МиГ-31. Кадры первых секунд после падения самолета попали на видео, опубликованное InformNapalm.

Российский МиГ разбился в Приморском крае. В РФ уже говорят, что «самолет упал в безлюдном месте» и «разрушений» якобы нет.

Видео падения самолета было снято из села Таежный. На нем можно увидеть первые секунды после падения самолета Миг-31 в Приморье.

Истребитель упал в лесном массиве недалеко от села Алексеевка в Надеждинском районе.

Очевидцы говорят, что самолет загорелся в воздухе. Когда истребитель пролетал над трассой Владивосток – Уссурийск, из задней части у него вырывалось пламя. В какой-то момент он совершил резкий маневр в сторону села Алексеевки (50 километров от Владивостока), а затем врезался в сопку. После этого над сопкой на несколько секунд появился черный дым.

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