Налог на квартиру в Беларуси: сколько придется заплатить по новым тарифам 3 2.12.2022, 14:48

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Размер оплаты будет зависеть от площади квартиры.

С 2022 года у белорусов появился новый побор – налог на квартиру, который раньше платили собственники двух и более квартир.

Со следующего года тариф собираются поднять. Об этом говорится в проекте закона «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Размер оплаты будет зависеть от площади квартиры. При этом стоимость квадратного метра разнится в городах и областях страны. На сумму налога не будет влиять, находится квартира в новостройке или в старой хрущевке.

Сколько составит налог на квартиру одного метража в разных городах

В 2022 году стоимость 1 квадратного метра в Минске составляла 810 рублей. Налоговая ставка 0,1%. Налог на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров составит 48,6 рубля. Для Пинска, где квадрат стоит 600 рублей, налог на такую же квартиру обойдется в 36 рублей.

Планируется, что со следующего года расчетная стоимость квадратного метра увеличится на 10%. Квадратный метр жилья в многоэтажке в Минске оценили в 900 рублей (+90 руб.).

Получается, что за ту же квартиру в 2023 году надо будет доплатить в Минске 5,4 рубля, в Пинске - 3,6 рубля.

Налог по новым ставкам надо будет заплатить за 2023 год в 2024 году, а в 2023-м оплатить оставшуюся половину стоимости налога за 2022 год.

Также белорусские власти планируют привязать налог к более высокой рыночной стоимости, отвязав его от расчетной стоимости квадратного метра.

Кадастровую оценку имущества белорусов предполагается закончить к концу 2027 года.

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