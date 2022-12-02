В крупнейшем турецком порту на Черном море взорвался нефтяной танкер 2.12.2022, 14:55

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Полиция начала расследование для установления причин возгорания.

В Турции произошел взрыв на нефтяном танкере в районе черноморского порта Самсун.

Как сообщило издание Hurriyet, от взрыва в цистерне вспыхнул пожар, в небо поднялся черный дым. На место происшествия было направлено большое количество пожарных.

Благодаря вмешательству спасателей пожар удалось локализовать и в скором времени ликвидировать. Жертв и раненых нет, сообщили экстренные службы.

Сейчас полиция начала расследование для установления причин возгорания.

При этом, как сообщило издание CNN Turk, вероятной причиной взрыва в крупнейшем черноморском порту Турции стал нагрев одного из топливных резервуаров.

«Взрыв произошел около 11:15 из-за нагрева одного из топливных баков, в котором хранятся отработанные масла, взятые с судов в порту», - сообщило издание.

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