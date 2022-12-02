«Сказали, что паспорта в этом году не делают» 2.12.2022, 14:59

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Белорусы жалуются на проблемы с заменой документов.

Читательница Charter97.org из Витебска рассказала, что ей отказали в замене паспорта:

— Паспортистка сказала, что паспорта старого образца до нового года не делают. Сказала, что временно выдача приостановлена. Если очень срочно, то обращаться в отделение по гражданству и миграции.

При этом был задан вопрос: «А кому нужно делать паспорт». Сказали, что можно сделать только биометрический. Потом позвонили в отделение по гражданству и миграции, а там ответили, что биометрический паспорт делают без задержек в течение 15 дней, а обычный — конец января

Очень странно. Хотя делали паспорт начало осени было без проблем.

Корреспонденту сайта Charter97.org, который позвонил в витебский паспортный стол, подтвердили слова читательницы: заменить паспорт в этом году уже не получится.

Ранее белорусы рассказывали о том, что в регионах им отказывают в ускоренном обмене паспорта старого образца из-за нехватки бланков.

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