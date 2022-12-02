Новая тактика атак российских наемников на Донбассе 2 Юрий Бутусов

2.12.2022, 15:07

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Юрий Бутусов

Ключевым элементом действий оккупантов стали дроны.

30 ноября российским войскам удалось выбить наши подразделения с некоторых позиций возле сел Курдюмовка и Озаряновка, южнее Бахмута. Украинские воины передали мне свои соображения о наших действиях и действиях противника.

Действия же противника определяются новой тактикой — пехотные атаки в темное время суток:

1. Применение круглосуточной аэроразведки, в том числе с использованием дронов с тепловизорами.

2. Создание штурмовых групп пехоты для ночного боя, оснащенных ночной оптикой и тепловизорными прицелами, численностью 10−20 боевиков, с лучшим уровнем подготовки и более слаженных.

3. Создание групп закрепления численностью до 50 боевиков, которые должны заходить на захваченные позиции и укрепляться на них в случае успешной атаки штурмовой группы.

4. Проведение артиллерийской подготовки атаки.

5. Непосредственное огненное сопровождение атаки с применением автоматических станковых гранатометов, подтягивающихся близко к боевым расчетам. Малый калибр АГС позволяет пехоте противника близко прижиматься к разрывам. Противник пытается наладить максимально плотное взаимодействие с пехотой.

6. Применение:

— наблюдение с воздуха по нашим позициям, управление атакой через наблюдение из дрона;

— артиллерийские налеты на позиции, попытки «размягчить» оборону, выбить тяжелое вооружение;

— применение противотанковых ракетных комплексов для поражения наших позиций, в том числе ПТРК Корнет с тепловизорным прицелом;

— скрытое сближение в темное время штурмовых групп к рубежу атаки;

— с целью сохранения бронетехники от поражения и максимальной внезапности бронетехника не применяется для непосредственной поддержки пехоты;

— плотный обстрел позиций по АГС;

— при обстреле штурмовая группа сближается с нашими позициями и пытается ворваться в окопы вместе с последними взрывами ВОГов из АГС;

— значительное внимание уделяется налаживанию взаимодействия между штурмовыми группами и АГС непосредственного огневого сопровождения атаки;

— подход на захваченную позицию группы закрепления, которая сразу усиленно окапывается в землю;

— бронетехника следует на расстоянии для огневой поддержки с дистанции, стараясь не подставляться под наши противотанковые ракетные комплексы;

— в случае неудачной атаки россияне подвергают позицию артиллерийскому обстрелу;

— дневные и ночные атаки могут чередоваться в одном направлении.

7. Цель противника — снизить потери и достигнуть внезапности, дабы использовать вероятное отсутствие ночной аэроразведки, нехватку ночной оптики и тепловизоров у наших бойцов. Враг пытается снизить большие потери пехоты, и не допустить срыва продвижения штурмовых групп на рубеже сосредоточения.

8. Ключевым элементом действий оккупантов являются дроны, с помощью которых проходит весь цикл боевого управления.

9. Бронетехника и артиллерия перестали быть средством прорыва в российской тактике, как это происходило на предыдущих стадиях войны. Основная нагрузка сейчас возложена на пехоту, которая должна действовать самостоятельно. Поэтому применение тактики ночных действий хоть и не приводит к уменьшению российских потерь, но позволяет добиться результатов там, где раньше значительное время дневные атаки к успеху не приводили.

10. Круглосуточные пехотные атаки малых групп пехоты становятся эффективным средством противодействия и захвата отдельных позиций там, где есть проблемы в организации обороны, разведки, связи, ночного боя, индивидуальной тактической и огневой подготовки наших бойцов и подразделений.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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