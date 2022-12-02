«Решил заняться бизнесом и в 27 лет влетел на $45 тысяч» 2 2.12.2022, 15:14

Белорус рассказал, как живет с огромными долгами.

В 25 лет Андрей из Минска решил оставить работу в найме и открыть свое дело — вместе с напарником запустили тренинговый центр. Когда в первый раз не хватило денег на обязательные выплаты, пришлось взять в долг пару тысяч долларов. А потом еще несколько тысяч. Еще и еще... Так продолжалось три года. К 27 годам парень наодалживал около $45 000, пишет onliner.by.

Сейчас Андрею 32 года, каждый месяц примерно две трети его дохода уходит на покрытие долгов. О своей ситуации парень рассказывает спокойно, иногда смеется. Так что никакого драматизма.

Все началось в 2015-м, то есть семь лет назад.

— Я был айтишником в госструктуре, сопровождал сайты, платили за это немного. Работа максимально скучная, без вызовов, без серьезных проектов. Все было спокойно, размеренно, одинаково. Поэтому пришла идея уволиться и вместе со знакомым открыть свой тренинговый центр, тогда как раз была в моде «Бизнес-молодость» и подобное. Финансовой подушки не было, мы почти без вложений запустили бизнес.

— Как это — без вложений?

— Они особо не нужны, у нас не было здания с кучей штатных тренеров. По сути, были только я и мой партнер — мы организаторы. Тренеров приглашали, помещения брали в аренду по вечерам пару раз в неделю. Много работы делали на дому: составляли программы, разрабатывали афиши.

Так в жизни парня появилось дело, которое давало радость. Жаль, особо не приносило денег. Сначала все вроде пошло неплохо, а потом — то густо то пусто.

— Мы с партнером занимались только тем, что нас радовало. А надо было еще заниматься бухгалтерией, финансовыми вопросами. Мы этому не уделяли внимания и пришли к кассовому разрыву: обязательства есть, а денег уже нет.

Проблема возникла из-за того, что мы занимались лишь той работой, которая нам нравилась.

Спустя пару месяцев после старта бизнеса Андрей впервые взял в долг $2000, на запуск рекламы и «поддержку штанов». Когда пришло время возвращать эти деньги, оказалось, что касса все так же пуста, а еще нужно оплатить аренду, уплатить налоги. Дохода особо нет, и поэтому не хватает на жизнь — купить продукты, оплатить жилье. Поэтому парень взял еще денег в долг, минус $2000 превратились в минус $6000. И пошло-поехало.

— Чтобы закрыть старые долги, я брал новые.

Деньги брал у всех, до кого мог дотянуться: у банков, родственников, друзей. Открывал список своих контактов и писал всем, даже тем, с кем давно не общался. Брал в долг у клиентов, которые ходили к нам на тренинги в центр. Я даже брал технику в рассрочку, выходил из магазина и сразу на выходе ее продавал вдвое дешевле, чтоб получить живые наличные. Потом уже разбирался с этой рассрочкой.

У нас с партнером была уверенность, что еще немного — и мы придумаем супертренинг, к нам придет много людей, и у нас будет куча денег. Было ощущение, что надо потерпеть — и чуть позже нам попрет.

Надежда на «скоро попрет» прожила два года.

Потом дело начало принимать серьезные обороты. Андрей подумал: нужно искать новые варианты, которые параллельно позволят заработать еще денег. Предпринял неудачные попытки вести бизнесы по франшизам, потом пришла идея открыть небольшое пространство для проведения мероприятий. Нашел инвесторов, вместе запустили новое дело.

Помещение было востребованным, само себя окупало, но не более того — денег оно не приносило, поэтому факт его наличия финансовую ситуацию не улучшил.

— Это шел 2018 год, мне было 27 лет. Когда я осознал, что сумма всех моих долгов приблизилась к $45 000, решил, что с бизнесами пора заканчивать.

Что делать, если в 27 лет ты должен сумму, равную стоимости квартиры

Универсального ответа на этот вопрос у нас нет, зато есть опыт Андрея. Он решил, что больше не будет брать новые долги ради покрытия старых, а поговорит со своими кредиторами, скажет все как есть и попросит отсрочку.

— Как на это реагировали люди? Одни реагировали спокойно, другие говорили: «Можешь вернуть через 5 лет», третьи истерили: «Ты меня подставил!»

Андрей оставил бизнес и вернулся в найм. Потом вспомнил о своем айтишном опыте. Сначала занялся репетиторством по информатике. Потом удаленно устроился в российскую компанию руководителем IT-отдела, так работает по сей день.

На протяжении 5 лет большая часть дохода уходит на оплату долгов, осталось вернуть $28 000. Парень считает, что ему хватит пары лет, чтобы рассчитаться.

— А как же ваш партнер? Какая ответственность легла на него?

— Мой партнер — девушка. У нас одновременно с созданием совместного бизнеса завязались отношения. С тех пор вместе, уже несколько лет женаты. У нас было распределение ролей: она отвечала за содержание мероприятий, я — за общую организацию всего остального. Решение брать займы и кредиты было моим, поэтому возврат долгов сначала оставался сугубо моей задачей. Но бюджет у нас общий, поэтому со временем пришли к пониманию, что долги тоже общие, и решили, что каждый вносит свой посильный вклад в их погашение.

— Как вы все это выдержали? Иметь долг в $45 000 в 27 лет — это мощно.

— Я же прослушал множество тренингов личностного роста и как раз знал, как справляться с такими ситуациями, — смеется. — В возврате долгов самая большая сложность — сохранять эмоциональную устойчивость, потому что в этой ситуации легко свалиться в самобичевание. Бывало, я лежал по несколько часов, не было сил встать — когда понимал, что взять денег больше негде. Мне помогала моя жена. Она весьма квалифицированный психолог, поддерживала меня на всех этапах сложного периода.

В моей ситуации есть и ряд позитивных моментов.

Можно сказать, что у меня был индивидуальный тренинг по ведению бизнеса и личностному росту. У меня появилось больше целеустремленности и эмоциональной устойчивости. Побывав на дне, сейчас я могу себе позволить рисковать больше, чем другие, так как я знаю, чего стоит бояться, а на что можно не обращать внимания. У меня нестандартный подход к решению проблем, и я часто вижу новые возможности там, где другие ничего не видят или видят одни проблемы. У меня появилось множество бизнес-компетенций в различных областях. И все это очень сильно помогает мне в нынешней работе. И я более чем уверен, что это позволит мне выйти на очень достойный уровень жизни.

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