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Не НАТОвцы, так самураи

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 2.12.2022, 15:18
  • 3,636
Не НАТОвцы, так самураи

Как японцы заставили путинистов расстроиться.

Вчера Германия вылетела из чемпионата мира по футболу. Не вышла из группы. Второй чемпионат подряд «немецкую машину» постигает неудача.

Но матч с Коста-Рикой был шикарным. Проигрывая за 20 минут до конца 1-2, немцы, словно в «Александре Невском» выстроились «свиньёй» и раздавили Коста-Рику, как яйцо, заколотив три мяча. Зная, что уже не выйдут в плей-офф, лезли на ворота до последней секунды. Хотели забить пятый. Вот упорный и слаженный народ!

Патриотическая общестVенность могла бы порадоваться – «натовская» Германия не прошла в финальную часть чемпионата. Но из этой группы на первом месте вышла Япония. К «самураям» Zапутинская публика симпатий тоже не испытывает. Мы же аплодируем и немцам, и японцам.

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