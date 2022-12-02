Не НАТОвцы, так самураи Telegram-канал «СерпомПо»

2.12.2022, 15:18

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Как японцы заставили путинистов расстроиться.

Вчера Германия вылетела из чемпионата мира по футболу. Не вышла из группы. Второй чемпионат подряд «немецкую машину» постигает неудача.

Но матч с Коста-Рикой был шикарным. Проигрывая за 20 минут до конца 1-2, немцы, словно в «Александре Невском» выстроились «свиньёй» и раздавили Коста-Рику, как яйцо, заколотив три мяча. Зная, что уже не выйдут в плей-офф, лезли на ворота до последней секунды. Хотели забить пятый. Вот упорный и слаженный народ!

Патриотическая общестVенность могла бы порадоваться – «натовская» Германия не прошла в финальную часть чемпионата. Но из этой группы на первом месте вышла Япония. К «самураям» Zапутинская публика симпатий тоже не испытывает. Мы же аплодируем и немцам, и японцам.

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