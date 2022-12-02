Телами «вагнеровцев» завалена вся серая зона под Бахмутом 3 2.12.2022, 15:26

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Пехота оккупантов ходит в самоубийственные атаки по открытой местности.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский в интервью «Радио НВ» рассказал об огромных потерях ЧВК «Вагнера» под Бахмутом.

«Есть очень много видео, которые наши военные снимают с квадрокоптеров. На этих видео видны те позиции вагнеровцев, точнее клочок земли перед Бахмутом, где они пытаются наступать. Там просто все усеяно их мертвыми телами, которые они даже не забирают, ими завалена вся серая зона. Они ходят в бессмысленные лобовые атаки и в этих атаках несут огромные потери», — сказал Казанский.

Журналист отметил, что погибшие под Бахмутом вагнеровцы — «это наемники и те зэки, которых освободили из колоний, их никому не жаль».

Он предположил, что формирование из них, скорее всего, создавали, чтобы максимально безжалостно использовать живую силу.

«О таких нюансах лучше спрашивать военных. Это выглядит просто как нашествие, когда пехота идет фактически по открытой местности, потому что там не осталось даже всех этих посадок и небольших рощ, которые раньше были, деревьев, среди которых можно было спрятаться. Во-первых, сейчас опало листья, а во-вторых, сами деревья уже уничтожены», — объяснил Казанский, сравнив ситуацию с фотографиями Первой мировой войны и фильмом На Западном фронте без перемен.

В начале ноября военный эксперт Дмитрий Снигирев заявлял, что смертность наемников ЧВК «Вагнера» достигает 80%.

По данным американского Института изучения войны заявления российской стороны и пропаганды РФ об «успехах» в районе Бахмута, судя по всему, являются преднамеренно преувеличенными.

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