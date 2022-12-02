Пенсионерка о ценах: В магазин страшно выходить! 4 2.12.2022, 15:30

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Кто-то шикует, кто-то выживает.

Правительство Беларуси ожидает, что инфляция по итогам 2022 года составит около 19%. Экономисты считают, что рост цен продолжится и в следующем году.

Читательница сайта Charter97.org очень остро отреагировала на новости о постоянно меняющихся ценниках в магазинах. Публикуем ее «крик души»:

— Это словами не рассказать. В магазин страшно выходить. Пенсия — 339 рублей. Кто-то шикует, кто-то выживает. И говорят: «кто как работал, так и заработал».

Нет, дорогие, нас обманули! 11 лет российского стажа в зарплату не засчитали.

В магазины спокойно могут ходить только чиновники, засидевшиеся в своих креслах, которые ничего не делают в райисполкомах и на предприятиях.

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