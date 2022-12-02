Новая цель Кремля 3 Телеграм-канал «Сито Сократа»

2.12.2022, 15:32

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Все пошло наперекосяк.

В верхах воцарился всецело минорный лад. Негативный исход для страны от волюнтаристского курса кучки поджигателей войны уже воспринимается, как неминуемая данность. При этом, поскольку российский народ не проявляет каких-либо внятных и массовых признаков антипутинской активности, то именно рядовых обывателей «вне политики» легко сделают крайними в плане разделения бремени ответственности. Тема круговой поруки всех россиян планомерно вводится в мейнстрим. Верно ведь: кто не против нас, тот с нами. Перед лицом неотвратимого международного трибунала путинцы хотят врасти в народ. Хотят представить диктатора-мясника и его кровавых выдвиженцев в качестве служителей народа-богоносца.

В российской вселенной тотальной абсурдности это совсем не сверхзадача. Единственной целью «СВО» теперь является не загреметь в Гаагу! При чем, оказывается, эта проблема касается 100% россиян. Вероятность проигрыша в войне уже не тайна за семью печатями, а вводная политических реалий. По мнению фронтменки вторжения Симоньян: «Если мы умудримся проиграть, Гаага ждет даже дворника, который в Кремле убирает».

Крайняя форма психоза и передергивания пропагандистки с целью запугать обывателя и заставить его идти убивать/гибнуть. Истощив все имеющиеся аргументы, в дело идет гиперболизация страшилки «сядем все!» Хотя в действительности международный трибунал – это не басманное правосудие, а крайне сложный процессуальный орган, работающий лишь по выдающимся преступникам на базе достоверной обвинительной базы. Откуда ж сие знать генеральше Z-пропаганды? Ей не привыкать молоть чепуху. Ведь скудоумная тут же говорит: «Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы ее подсократить, чем мы с успехом и занимаемся…» С такими поводырями России и враги не нужны, ведь желающих подсократить ее территорию уйма. Своеобразный призыв к китайцам, туркам, финнам, немцам, японцам смело проводить свои спецоперации по восстановлению исторической справедливости.

Волну страха стала нагонять и сослуживица Симоньян по цеху Ольга Скабеева. Она видит, что в случае отрицательной победы претензии будут предъявлены каждому без исключения. В ее больном воображении живут образы ГУЛАГа, ведь всех россиян за рубежом после краха путинского режима сражу же арестуют. «Пособник он путинского режима или мимо проходил – неважно, виноватыми будем все…» Зачем Западу такое вообще нужно, тем более после демонтажа путинизма и освобождения России от существующей скверны, ответа не найти нигде.

Таким же образом кремлевская пропаганда так и не ответила на вопрос о сиюминутном «приеме» частично оккупированных Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. А потом РФ от несварения стала отрыгивать куски территории, которые неспособна контролировать. А постройка засечной черты в Белгородской области и вовсе не поддается логическому объяснению, лишь дополнительно подчеркивая средневековый характер гибнущего режима.

Внутри разбалансированной системы усиливается несогласованность. Песков заявляет: «попытки Запада учредить «трибуналы» по Украине не будут иметь легитимности, не будут приняты Россией и будут осуждаться». А Медведев вдруг твердит о колоссальной задаче россиян «сохранить самих себя», страну и своих людей. Ни много ни мало – самая настоящая экзистенциальная задача, которой до полномасштабного вторжения отродясь не было. Как же так, кормильцы? Мир в буквальном смысле теряет Россию, которая только начала выселять людей из трущоб.

Примечательно появление на фоне паники с трибуналом двух мыслей. Во-первых, возможен военный переворот в Москве, ведь еще до «СВО» произошел раскол в среде военных. Путин скрыл план вторжения от части верхушки армии, которой не доверяет, и от этого все пошло наперекосяк.

Во-вторых, самостоятельность РФ в войне признана сомнительной. Она игрок, которым воюют в рамках сложносоставной операции, с катастрофическим для нее самой исходом.

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