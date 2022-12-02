Ученые узнали, кому не стоит пить зеленый чай 1 2.12.2022, 15:36

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Исследования о пользе этого напитка дают противоречивые результаты.

Одни работы подтверждают его противораковое воздействие, пользу для глаз, снижения кровяного давления, массы тела и риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Другие — напротив, опровергают подобные выводы. Впрочем, в целом считается, что этот напиток полезен для здоровья, пишет Naked science.

Ученые из Университета Ратгерса (США) провели собственное исследование и пришли к выводу, что есть люди, для которых употребление зеленого чая в больших дозах точно вредно. Свою работу они опубликовали в The Journal of Dietary Supplements.

Используя данные исследования влияния напитка на профилактику рака молочной железы, ученые выяснили, были ли среди участников с определенными генетическими вариациями более вероятны признаки стресса печени после года ежедневного приема 843 миллиграммов галлата эпигаллокатехина — основного антиоксиданта, содержащегося в зеленом чае — по сравнению с теми участниками, у которых не было этих генетических особенностей.

Каждая из таких генетических вариаций контролирует синтез фермента, расщепляющего галлат эпигаллокатехина. Проведенный учеными анализ показал, что ранние признаки повреждения печени встречались несколько чаще у женщин, имевших вариацию генотипа катехол-О-метилтрансферазы (COMT — фермента, играющего важную роль в распаде катехоламинов, в том числе дофамина, адреналина и норадреналина), и сильно предсказывались вариацией генотипа глюкуронозилтрансферазы (UGT1A4).

В целом у участников с генотипом UGT1A4 уровень фермента, указывающего на стресс печени, повысился почти на 80 процентов после девяти месяцев употребления галлата эпигаллокатехина. У испытуемых, не имевших подобной вариации, показатели того же фермента выросли лишь на 30 процентов.

Исследователи считают, что вариации в генотипе не полностью объясняют изменения уровня ферментов печени у участников исследования. Вероятно, играет роль и ряд не связанных с генетикой факторов. Однако, по словам ученых, важную проблему в прогнозировании вреда для здоровья зеленого чая им все же удалось выявить.

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