«Без задатка я ради вас не поеду» 2.12.2022, 15:55

Как аферист «сдавал» виртуальные квартиры в Минске.

О схеме развода потенциальных квартирантов на предоплату мы рассказывали не раз. Все очевидно и проще простого, но доверчивость вкупе с жаждой халявы (жилье предлагалось по ценам значительно ниже рынка) делали свое дело: от 50 до 200 рублей улетали на карту «собственника», который потом пропадал вместе с никогда не существовавшей квартирой. Долгое время казалось, что «изловить» дельца не получится: наверняка орудует кто-то из живущих в соседних странах. Но нет — вот он, собственной персоной: 21-летний минчанин, который в столь прекрасном возрасте уже успел пойти по наклонной.

Подвиги парня озвучили в Следственном комитете. Так, известно, что молодой человек размещал объявления о сдаче квартир на популярных интернет-площадках.

«Звонящим он пояснял, что в съеме жилья заинтересовано много людей и для брони необходимо как можно быстрее внести залог, при этом в каждом случае сумма выплат варьировалась от 200 до 630 рублей. Потерпевшие зачастую передавали деньги фигуранту лично, а в некоторых случаях переводили на его банковскую карту. После договоренности осмотреть жилье молодой человек на связь не выходил, поэтому потенциальные арендаторы обращались с заявлениями в милицию. Всего за „сдачу“ чужих квадратных метров от семи потерпевших „риелтор“ заработал свыше 2 тысяч рублей», — уточняет официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Обвиняемый и потерпевшие уже допрошены, изучена информация, содержащаяся на мобильном телефоне фигуранта. В ходе также выяснилось, что 21-летний парень ранее был судим за совершение кражи и мошенничества. Официально он нигде не работает.

«На основании собранных по делу доказательств молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205 (кража, совершенная повторно) и ч. 2 ст. 209 (мошенничество, совершенное повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд», — уточнили в СК.

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