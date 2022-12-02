«Медуза»: Российские оккупанты готовы уйти с ЗАЭС 2.12.2022, 16:38

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Новый «жест доброй воли»?

«Медуза» со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю сообщает, что российские войска готовы покинуть Запорожскую АЭС в Украине.

По словам источников, в обмен на вывод войск с АЭС российские власти якобы рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа по территории Украины. Собеседники издания утверждают, что в Кремле и правительстве «есть готовность к сделке». «Качать и продавать [нефть и газ] очень важно для российского бюджета», — прямо сформулировал источник, близкий к Кремлю.

Через Украину проходит южная ветка трубопровода «Дружба», по которому российская нефть поставляется в Венгрию, Словакию, Чехию и Польшу. В общей сложности на «Дружбу» приходится примерно треть всех российских поставок нефти в Европу.

Украинский участок «Дружбы» принадлежит «Укртранснафте», которая берет с России плату за транзит нефти, а также имеет техническую возможность его остановить. С середины ноября поставки по трубопроводу идут с перебоями из-за ракетных ударов. При этом с 5 декабря «Дружба» станет главным способом транспортировки российской нефти в Европу, поскольку вступит в силу европейское эмбарго на поставки нефти из России (оно касается только транспортировки по воде).

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