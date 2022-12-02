Бойцы ВСУ показали, как уничтожают технику российских захватчиков 2.12.2022, 16:57

Видеофакт.

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины опубликовали видео с кадрами, на которых зафиксировано уничтожение российской техники и их личного состава.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы бригады на официальной странице Facebook.

«Сине-желтую страну засыпало российской саранчей. Как только отразят атаку подлого гадальщика, на то место еще больше слетается плохих муравьев. Казаки 66-й победоносной бригады не успевают рукава закутывать. Потому что работы немного есть», - говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтожение танка, позиции россиян, личный состав оккупантов, места базирования и другую технику.

«Как бьют яростного врага - в подборке видео от наших внештатных авторов боевого первого, наступательного подразделения», - подписали видеозапись военные.

Бойцы не уточнили, где были записаны эти кадры боев.

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