Бойцы ВСУ показали, как уничтожают технику российских захватчиков
- 2.12.2022, 16:57
Видеофакт.
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВС Украины опубликовали видео с кадрами, на которых зафиксировано уничтожение российской техники и их личного состава.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы бригады на официальной странице Facebook.
«Сине-желтую страну засыпало российской саранчей. Как только отразят атаку подлого гадальщика, на то место еще больше слетается плохих муравьев. Казаки 66-й победоносной бригады не успевают рукава закутывать. Потому что работы немного есть», - говорится в сообщении.
Военные опубликовали видео, на котором можно увидеть уничтожение танка, позиции россиян, личный состав оккупантов, места базирования и другую технику.
«Как бьют яростного врага - в подборке видео от наших внештатных авторов боевого первого, наступательного подразделения», - подписали видеозапись военные.
Бойцы не уточнили, где были записаны эти кадры боев.