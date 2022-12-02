Максима Знака отправили в помещение камерного типа 2.12.2022, 17:16

Ранее политзаключенного трижды помещали в ШИЗО.

Политзаключенного юриста Максима Знака администрация колонии направила в помещение камерного типа (ПКТ). Об этом стало известно 2 декабря, пишет телеграм-канал штаба Виктора Бабарико.

Ранее Максима трижды помещали в штрафной изолятор. ПКТ — это самая суровая мера взыскания в колонии. Осужденные, переведенные в ПКТ имеют право тратить в месяц только 32 рубля, получать одну бандероль за полгода и выходить на прогулку на 30 минут в день.

Адвокат штаба политика Виктора Бабарико Максим Знак осужден по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси на 10 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

В 2022 году ООН признала заключение Максима Знака неправомерным.

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