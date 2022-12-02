«На первой встрече он меня уже чуть ли не замуж звал» 2.12.2022, 17:34

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Белоруски рассказали о странных свиданиях.

Издание onliner.by снова рассказало о странных свиданиях. На этот раз изданию рассказали про очередной обман с фотографиями, провальный поход в кино, закончившийся разборкой с секьюрити торгового центра, и мистическое исчезновение парня, который на пару минут отошел в туалет.

Свидание в кинотеатре закончилось конфликтом

Белоруска Вероника уже 7 лет живет в Санкт-Петербурге, и все ее свидания в последнее время проходили в городе на Неве. Как и этот непонятный поход в кинотеатр, запомнившийся девушке надолго.

— Первое свидание с этим человеком прошло нормально — мы хорошо посидели в кафе и мило пообщались. На второе он предложил сходить в кино — я согласилась. Приехав на место, я увидела его вместе с детьми. Это немного удивило, но он сразу же предупредил, что они будут в игровой комнате, а мы пока посмотрим фильм. Окей. В зале практически никого не было, и, как только кино началось, он стал ко мне приставать, но я его все время одергивала, и он сумел успокоиться. Однако это было полбеды. Он начал постоянно вставать, выходить из зала и проверять, как там его дети. И во время одного из таких возвращений он остановился и сказал другому зрителю: «А ты че смотришь?!» Видимо, тот был недоволен этими хождениями и как-то косо на него посмотрел. В итоге они начали на весь зал ругаться и выяснять друг с другом отношения.

Все это напоминало разборки в стиле: «А ты кто такой?! Да ты чего?! Да давай выйдем!» — но по факту никто так никуда и не вышел. Все это время я, как и остальные присутствующие, смотрела не на экран, а на них, и мне было очень стыдно.

Потом они вроде успокоились, однако в какой-то момент мой ухажер вышел и уже больше не вернулся. Я досмотрела фильм, вышла из зала и увидела охранников, кавалера и мужчину, с которым он ругался. Они, как оказалось, продолжили выяснять отношения. В итоге я ушла. Моя машина стояла на подземной парковке, но из-за того, что уже было около полуночи, один вход закрыли, и я еще минут 15 ходила и искала автомобиль. Это было ужасное свидание, но на следующий день, как ни в чем не бывало, он мне написал: «Привет! Как дела?» Я ему ничего не ответила. Как он вел себя в кино — это было, конечно, ужасно.

Другая история связана с приложением для знакомств Badoo. Я познакомилась там с парнем, и на первой встрече он меня уже чуть ли не замуж звал. Я еще немного с ним пообщалась, но все-таки поняла, что это не мой вариант. В дальнейшем он продолжал мне писать, предлагал встречаться... Я культурно ему отказала, после чего мне прилетело: «Ну хорошо. Тогда можешь мне вернуть деньги за оплаченный мной счет?»

Я согласилась и потом увидела еще одно сообщение: «А ты могла бы подъехать ко мне и передать деньги?» Это было слишком. В итоге мы выбрали нейтральное место, которое устраивало бы всех, но парень просто туда не приехал, и на этом все закончилось.

Ну и напоследок расскажу смешную историю. Как с остальными, так и с этим парнем познакомилась в интернете. Поначалу переписывались, а потом, чтобы вслепую не встречаться, решили пообщаться по видеосвязи и уже после этого договорились о свидании. Мы встретились в центре, и я предложила ему посидеть в каком-нибудь уютном месте. Он согласился, но сказал, что ему нужно срочно заскочить в «Стокманн» (торговый центр в Санкт-Петербурге. — Прим. Onlíner) — в уборную. Решила подождать его на улице. В итоге прошло десять минут, я начала ему звонить — сбрасывает. Прошло еще пять минут, и меня уже заблокировали. Человек просто исчез. Мы потом с девчонками смеялись, и они говорили: «Ну почему ты его дольше не подождала? А вдруг у него действительно проблемы со здоровьем и ему нужна была помощь?»

«Для тебя так важна внешняя оболочка?»

Наша очередная героиня — Светлана. Девушка рассказывает, что привыкла доверять людям, из-за чего несколько раз получала весьма странных ухажеров. Один из них вместо своих фотографий использовал в интернете чужие, а другой с помощью фильтров сделал свою фигуру стройнее.

— С мужчиной, о котором пойдет речь, я познакомилась в приложении Tinder. Оказалась там для того, для чего и все девушки: хотела познакомиться с интересным молодым человеком, — говорит девушка. — В результате у меня в том числе совпала пара с красивым кареглазым 35-летним брюнетом. Мы начали переписываться, неадекватности никакой вообще не было, и человек буквально сразу предложил встретиться, попросив мой номер телефона. Вечером мы познакомились, на следующий день созвонились и договорились о встрече после работы в одном из кафе.

Я немножко задержалась, а когда зашла в кофейню, ко мне сразу же подошел незнакомый мужчина и назвал меня по имени. Сразу поняла, в чем тут дело.

Ему явно было не 35, а под все 50. Он кардинально отличался от человека, изображенного на фотографиях. Причем не в лучшую сторону. На вопрос о том, почему вы так отличаетесь от снимков, он сказал, что это фото его родственника, который проживает за рубежом, и добавил: «А что, для тебя так важна внешняя оболочка?» Сказала, что важна, а вообще начинать знакомство с вранья — это так себе идея, мне неприятно. Он предложил мне выпить чая, но я отказалась и ушла. Мы пообщались с ним всего минут пять, и это было, наверное, мое самое короткое свидание.

Хотя этим летом с подобным уже сталкивалась, когда на свидание пришел человек, который с помощью фильтров сделал свою фигуру значительно стройнее. Но там хотя бы был реальный человек, и мы с ним какое-то время пообщались.

Самое интересное, что он потом мне продолжал писать и сбрасывал свои обработанные фото. Для чего это делал, так и не поняла, я ведь видела его уже реального.

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