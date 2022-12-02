Силы обороны Украины уничтожили оккупантов-мародеров на Донбассе 4 2.12.2022, 17:51

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Вместе с преступниками уничтожен и командир их подразделения.

Украинские воины выследили и ликвидировали российских захватчиков, которые обворовывали жителей Донецкой области.

Силы обороны в Донецкой области выследили и ликвидировали захватчиков-мародеров.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в пятницу, 2 ноября.

Пограничники-операторы БПЛА обнаружили скопление вражеской пехоты, отметили в погранслужбе.

«Захватчики в одном из захваченных сел... «охотились» на домашнюю птицу мирных жителей. Подстрелив гуся, мародеры понесли добычу в один из домов, в котором они обустроили командно-наблюдательный пункт», - говорится в сообщении.

Пограничники сообщили координаты объекта артиллеристам одной из механизированных бригад. В итоге батарея пушек Рапира нанесла огневое поражение по позиции российско-оккупационных войск.

«Артиллерийским огнем вместе с оккупантами-преступниками уничтожен и командир их подразделения, который как раз приехал на угощение», - подытожили в ГПСУ.

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